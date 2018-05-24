Украинцы о Предстоятеле УПЦ: с Божьей помощью наш пастырь справится!

Юлия Шандро-Любчинская, руководитель детской хоровой школы «Благовест», уроженка Черновцов:

«Из своих детских воспоминаний могу с уверенностью, как буковинка, сказать, что приезд владыки Онуфрия на Буковину в качестве правящего архиерея в 1990 году вызвал мощный духовный расцвет Черновицкой епархии. И хотя местные верующие всегда бережно и свято почитали святую Церковь и традиции, владыка сумел направить духовную жизнь своей паствы в новое русло глубокого переосмысления древних буковинских традиций.

В своих проповедях владыка, разоблачая человеческую гордость и пороки говорил так: "Вы не думайте, что я это говорю о вас. Вы здесь собрались все святые люди. Я это про себя говорю, потому что наиболее грешным человеком среди вас есть я". И мы себе детьми думали, если так владыка говорит, то какие мы на самом деле? Если владыка говорит, что мы хорошие святые люди, то и вести себя надо так же. И при этом пристально присматривались к тому, как вел себя владыка.

А в нем, казалось, все дышало святостью и любовью к людям - с момента, когда он тебя встречал с привычным уже для нас видом "О, кто к нам пришел!" (Момент, когда ты уверен, что ты самый важный человек для него). До его строгого: "Ну, голубка ..." (Когда что-то натворил - это обращение "голубка" было самым неприятным и страшным укором, так что в дальнейшем давал себе зарок так никогда больше не делать).

Всегда открытый и доступный для общения с любым человеком владыка внимательно выслушивал мельчайшие детали проблемы, которая тревожит и давал родительские советы.

Все знали, что накануне выездов на богослужение по области, владыка обязательно будет идти пешком на вечернюю в собор, будет петь и читать на клиросе и можно всегда подойти под благословение.

Как должен жить в этом мире настоящий христианин владыка показывает своей ежедневной жизнью, служением Богу и людям.

Не потому ли самым большим праздником для верующих Буковины до сих пор является известие "Владыка приехал!", а богослужения его всегда сопровождает очень большое количество людей.

Пусть Всемилостивый Господь подкрепляет духовные и физические силы нашего дорогого Предстоятеля, а его молитвы за нашу Украину легким фимиамом возносятся перед престолом величия Бога-Творца!»

Дарья Полежаева, менеджер арт-агентства и Александр Полежаев, охранник:

«Блаженнейшего Онуфрия лично я видела на богослужении на Владимирской горке, 27 июля. Издалека, конечно. Мы с мужем киевляне и присоединились к Крестному ходу за мир уже в Киеве. Вот там и увидели Блаженнейшего Онуфрия, до этого – только по телевизору и в газетах.

Ему, конечно, нелегко сейчас – не каждому выпадает занимать такой ответственный пост в такое непростое время. И война, и у людей жизнь сложная в материальном и духовном плане… Но мы вот с мужем не сомневаемся, что с Божьей помощью наш пастырь справится.

Что могло бы вызвать улыбку? Гм, да, наверное, то же, что и у обычного человека: уместная шутка, радость от встречи с близкими, просто хорошее настроение. А лучший подарок – как и для нас всех – мир и спокойствие в стране».

Дмитрий Чеботарев, студент аспирантуры КДАИС:

«Божией милостью, я впервые встретился с Блаженнейшим, когда нес послушание в митрополии. Там я сидел в приемной, убирал, дежурил по ночам. Все это делал на 1-м этаже, а владыка жил на 2-м. Так вот, удивляло его смирение и простота. Когда порой помоешь порог, то владыка подойдет извинится, что идет по помытому, и аккуратно проходит. Удивляла его щедрость. Всегда после ужина поинтересуется не голоден ли дежурный, а если голоден, то обязательно пригласит за стол. Много таких случаев, которые удивляют и поражают.

Именно в это время и именно ему нужно быть сейчас Предстоятелем УПЦ. Сейчас очень тяжелое время для Украины, и такой ответственный, смелый, мудрый и решительный человек нужен для этого времени. Особенно молитвенность сейчас необходима, и Блаженнейший Онуфрий является настоящим молитвенником.

Лучшим подарком для владыки будут наши сердца и любовь друг другу. Он сам этого желает от всего своего любящего сердца. И конечно наполненные людьми храмы».

Центр информации УПЦ