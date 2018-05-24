О личном крестном ходе Митрополита Онуфрия - пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ (укр.)

Прес-секретар Блаженнішого митрополита Онуфрія архімандрит Пафнутій (Мусієнко) проводить з Предстоятелем багато часу. Хто як не він особисто знає про духовні приоритети та життєві цінності Блаженнішого.

В день другої річниці предстоятельства митрополита Онуфрія отець Пафнутій розповів Центру інформації Української Православної Церкви про особисту хресну ходу митрополита Онуфрія.

- Коли мене запитують про головну рису, яку б я перейняв від Блаженнішого митрополита Онуфрія, я відразу згадую про те, що Його Блаженство над усе любить молитися під час руху, і за кращих умов щодня долає до трьох кілометрів пішки.

І мабуть, найнеприємнішою обставиною перших місяців перебування Владики у Києво-Печерській лаврі в якості Місцеблюстителя була велика кількість прочан на території монастиря, що заважало Його Блаженству усамітнитись і віддати належну частку часу і зусиль спілкуванню з Богом.

Попри усілякі житейські обставини, негоду і робочий розпорядок Владика завжди перебуває в зібраному тонусі і, крім молитви, йому в цьому допомагає звичайний інтенсивний рух.

Навіть будучи правлячим архієреєм Чернівецько-Буковинської єпархії, яка знаходиться в тісному квартальчику старовинного середмістя, Владика знаходив можливість для молитви і руху, щодня пізнього вечора, коли зачинялись єпархіальні ворота, він творив молитву, обходячи певну кількість разів довкола Миколаївського храму.

Хресна хода може бути велелюдною, приуроченою до певного свята чи якоїсь важливої події, може бути суто монастирською, коли братія щовечора обходить обитель із святою іконою, прохаючи Господа послати мир і благословіння.

А ще хресна хода може бути смислом життя, і головним завданням її не є демонстрація віри, а внутрішня потреба наблизитись до Христа, відриваючись від одноманітних клопотів і турбот.

Блаженніший митрополит Онуфрій у своєму зверненні з нагоди проведення Всеукраїнської Хресної ходи сказав, що це не просто духовний подвиг, це усвідомлена, вольова дія кожної християнської душі, яка на ділі слідує Євангельським заповідям, які нас закликають до миру, любові і молитви.

Хресні ходи завжди влаштовувались в Україні, і на Буковині, зокрема, і коли Його Блаженство 1990 року тільки приступив до виконання обов’язків правлячого архієрея в Чернівцях, він почав із відродження буковинських духовних традицій. А буковинці з давніх часів щороку ходили хресною ходою до міста Сучави (зараз — територія Румунії), де знаходяться мощі святого великомученика Іоанна Сучавського, і до монастиря в селі Хрещатик над Дністром на престольне свято Різдва святого пророка Іоанна Предтечі. І якщо хресну ходу до румунської Сучави проводити регулярно не завжди є можливість, з огляду на необхідність проходження прикордонної перевірки документів, то хресна хода у Хрещатицький монастир уже стала знаковою подією для православних християн всієї Буковини і сусідніх областей.

Щоправда, велелюдні хресні ходи влаштовуються з нагоди певних свят, а життя наше складається і з буднів, вони власне і становлять його основу, визначаючи духовні пріоритети і цінності. І долає Його Блаженство щодня свою особисту хресну ходу в молитві за свою паству, за всю Україну, даючи і мені, і кожному з нас безцінний приклад життєвої наснаги і бадьорості, навчаючи, що основою цих життєво необхідних якостей є в першу чергу молитва.