Мне кажется, что он может отдать свою жизнь за нашу страну: дети рассказали о митрополите Онуфрии

Кто такой Предстоятель и чем он занимается?

Мария, 8 лет. "Предстоятель – это руководитель всей Церкви. Он смотрит за всем, как директор".

Надя, 10 лет. "Я думаю, Предстоятель – это тот, кто предстоит перед Богом, молится за нас и просит у Бога, чтобы все грехи, которые сделали люди, Бог простил нам".

Люба, 8 лет. "Он очень любит людей, которые у него в храме. Он очень любит всех людей на земле и мне кажется, что он может отдать свою жизнь за нашу страну, чтобы в ней было все в порядке, и был мир".

Вера, 6 лет. "Он любит весь наш мир. Он молится за нас и за себя, чтобы войны не было, чтобы болящие люди выздоровели и жили хорошо – весело. И чтобы они радовались тому, что у них есть. И чтобы все молились, если кто-то пострелял сильно".

Тимофей, 9 лет. "Блаженнейший – это Пастух, который стоит во главе христиан Украинской Православной Церкви".

Надя, 9 лет. "Он следит за тем, чтобы в Украинской Православной Церкви был мир".

Варя,7 лет. "Предстоятель - это тот, кто предстоит пред Богом. Самый главный из батюшек!"

За что он отвечает?

Мария, 8 лет. "Он руководит Церковью. Следит, чтобы с нею все было хорошо. Следит за всеми храмами. Чтобы все было в порядке, чтобы там было чисто, чтобы там периодически были ремонты, чтобы там все раскрасили, чтобы не было плесени".

Люба, 8 лет. "Он отвечает, чтоб крестный ход продолжался и продолжался, чтоб люди не были злые, и чтобы война успокоилась, чтобы люди не грешили".

Мария, 4 года. "Он отвечает за храм, за дорогу".

Тимофей, 9 лет. "Блаженнейший Онуфрий занимается вопросами строительства храмов, воскресных школ, домов для пожилых людей и детей-сирот. Он помогает беженцам, деткам в детдомах и приютах, людям, нуждающимся в Его помощи".

Надя, 9 лет. "Он самый главный в Украинской Православной Церкви вот уже два года".

Мария, 12 лет. "Встречается со священниками, политиками, отвечает на вопросы. Ездит на встречи за границу".

Как, по-твоему, проходит его день?

Надя, 9 лет. "Он просыпается, встаёт с кровати и молится; приводит себя в порядок, идёт в церковь, молится за страну, помогает бедным, принимает у себя священнослужителей и нуждающихся, читает Святое Писание и с молитвой отходит ко сну".

Мария, 8 лет. "Когда начинается служба, он стоит где-то и смотрит, чтобы все было хорошо, чтобы ничего не сломалось. Потом, когда служба заканчивается, он идет домой".

Надя, 10 лет. "Он помогает людям незаметно для других".

Люба, 8 лет. "Он молится, чтобы грехи отступали от людей. И чтобы потом все люди поднялись к Богу".

Ваня, 7 лет. "Принимает людей, чтобы ответить на их вопросы, помочь им. Ездит по монастырям, посещает прихожан".

Мария, 4 года. "Он молится".

Тимофей, 9 лет. "Его день проходит в молитве за мир, за Украину и всех нас".

Мария, 12 лет. "Предстоятель принимает людей с их проблемами, чтобы им помочь и помолиться за них. Встречается с важными людьми, ездит на собрания и совещания, конечно отдыхает и трапезничает".

Варя,7 лет. "У него, наверное, очень много дел и он всегда молится".

Когда ты первый раз увидел Предстоятеля? Как он выглядит?

Надя, 10 лет. "Первый раз я увидела его на крестном ходе. Я знаю, что он монах. Он такой добрый, ответственный, любит детей и страну".

Люба, 8 лет. "Я его увидела в первый раз, когда он скрещал свечки".

Тимофей, 9 лет. "Видел по ТВ и на фото. Мне кажется, что Блаженнейший добрый, заботливый, искренний".

Надя, 9 лет. "Я думаю, что у него длинная борода и усы, светлые голубые глаза. Ещё мне кажется, что он носит очки, а руки у него хоть и старенькие, но всё ещё сильные и очень добрые. Он, должно быть, очень переживает за благополучие своей и других стран и молится о них Богу".

Что ты ему пожелаешь?

Мария, 8 лет. Я ему желаю, чтоб у него всегда было хорошее настроение, чтоб он не болел и в Церкви все было хорошо.

Тихон, 2 года. (Спел Блаженнейшему Многая лета, - Ред.).

Таня, 4 года. "Я хочу пожелать самому главному батюшке, чтобы он оставался таким же, каким и был и чтобы он всех людей собирал молиться".

Люба, 8 лет. "Желаю, чтобы он был добрый, чтобы он больше всех любил детей, чтобы люди к нему всегда приходили и с ним на крестном ходе ходили. Чтоб он все время молился и грехи, которые у нас в голове, отходили от нас. И чтобы всякие боли уходили, и самому ему было все лучше".

Вера, 6 лет. "Чтобы он всегда делал добрые дела, и люди тоже делали добрые дела и молились. Чтобы с ним ничего не случилось".

Ваня, 7 лет. "Чтобы он всегда был здоров и никогда-никогда-никогда не болел".

Мария, 4 года. "Чтоб он был хороший и простой и чтобы все были хорошие и добрые".

Тимофей, 9 лет. "Пожелаю Ему здоровья, мира и пусть его молитвы будут услышаны Господом".

Надя, 9 лет. "Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, всяческого благополучия, больше добра и счастья!"

Мария, 12 лет. "Я желаю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию - здоровья, многих лет жизни, спасения души и Божьего благословения".

Центр информации УПЦ