Известные украинцы поздравляют Блаженнейшего митрополита Онуфрия со второй годовщиной предстоятельства

Сегодня, во вторую годовщину интронизации Блаженнейший митрополит Онуфрий принимает поздравления от многочисленных представителей духовенства, монашествующих и верующих - киевлян и паломников из разных уголков Украины.

Через Центр информации Украинской Православной Церкви свои теплые пожелания передали и известные украинцы.

Петр Ончул, оперный певец, народный артист Украины

Березовские – это была большая семья, знатные и уважаемые люди в селе Корытное. Отец его был священником, брат был священником, дядя у них еще при Румынии был священником. Это был род с крепкими христианскими традициями, и он стал Блаженнейшим митрополитом не просто так, случайно. Это имело глубокие основы.

Орест младше меня на 8 лет, я дружил с его старшим братом Ваней. Поэтому я его видел ребенком, а потом уехал учиться в Киев. Прошли годы, однажды я приезжаю, а мама говорит: «Ты знаешь, что Орест Березовский пошел в монахи?!»

Мне не приходилось видеть его долгие годы. Только когда он стал архимандритом, был в Почаевской лавре наместником, где наши дороги пересеклись, и я его встретил после длительного перерыва. Впоследствии его забрали из лавры, и он стал епископом Черновицким и Буковинским.

Даже будучи уже епископом, Блаженнейший часто наведывался в родное село. И когда я ездил туда к своей маме, то раз в год или два мы встречались.

Теперь мы можем видеться чаще. Раньше я долгое время жил в Донецке, и как случилась война, то я больше нахожусь в Киеве, Львове... По большим праздникам я всегда наведываюсь в Киево-Печерскую лавру, там мы и встречаемся с Блаженнейшим Онуфрием.

Какой бы хороший подарок был бы для Предстоятеля? Всем прекрасно известно – так сложилось, что в нашей Украине много различных конфессий и патриархатов. Хотелось бы, чтобы была единая Православная Церковь. Впрочем, на все воля Божья ...

Но я знаю одно, что мои деды и прадеды, папа и мама молились на старославянском языке, как молюсь я, как мы и сейчас молимся.

Ольга Сумская, народная артистка Украины

Митрополит Онуфрий вызывает чувство уважения, этот человек обладает искренностью, мудростью и благородством. При встрече с Блаженнейшим меня поразил его взгляд, глубокий и внимательный к каждому... С таким человеком хочется поделиться своими душевными переживаниями. Он выслушает и даст дельный совет.

Митрополит Онуфрий принял руководство УПЦ в очень нелегкое для Украины время, но мы, православные, надеемся и даже уверены, что его выносливость, дипломатические качества сыграют решающую роль.

Лучшим подарком для Блаженнейшего и всех верующих, конечно, будет мир для Украины.

Я впервые увидела митрополита во время службы на Пасху... Это незабываемо!

Тарас Демура, генеральный директор TUI Ukraine

Я не знаком лично с Блаженнейшим, но слышал о нем еще задолго до его избрания. По его заявлениям, поступкам, деятельности: я вижу в нем настоящего монаха, вижу предстоятеля, вижу человека чистой жизни, вижу, что он имеет молитву.

Я не вижу в нем политика, не вижу националиста, не вижу церковного сибарита. Для Блаженнейшего все люди братья и сестры, безотносительно региона проживания и взглядов. Он не заискивает перед властями мирскими и церковными, не встраивает евангельские цитаты в конъюнктуру политического момента.

Это Пастырь с большой буквы. Взять на себя ответственность за Крестный ход в такое непростое время, провести его и показать всей стране всю силу, красоту, единство Православия, это очень промыслительная история, это не «просто повезло».

Особенность нашего времени не в том, что оно тяжелое, а в том, что оно мерзкое. Ложь, жестокость, лицемерие, подмена понятий, одновременно с расширением горизонтов вседозволенности. Это не времена воров, это времена, когда убивают. И в этой ситуации задача у митрополита Онуфрия очень сложная: не спровоцировать кровопролитие, но и не поступиться своей верой. Попросту, не предать Христа в поисках мнимого компромисса и якобы за благое дело.

Лучшим подарком Блаженнейшему была бы наша жизнь во Христе. Не призывы к миру, а именно личная жизнь во Христе каждого члена его паствы.

Пусть Господь его не оставляет.

Валерий Бабич, продюсер, режиссер, сценарист

За два года, что Блаженнейший митрополит Онуфрий является Предстоятелем УПЦ, он проявлял и проявляет себя как истинный духовный наставник и образец пастыря Православной Церкви. Это несомненно сильный и мужественный человек, имеющий высокий авторитет среди верующих. Человек, который делает все, чтобы привести к миру и свою страну и свой народ, чтобы объединить Церковь и все православные народы.

Церковный раскол мешает нормальному духовному объединению и Церкви, и народа. Это искусственно созданное деление Церкви не может не беспокоить и митрополита, и всех верующих людей.

Наверное, можно сказать и о серьезном духовном и моральном обнищании народа. Буржуазные «ценности», навязанные нам за последние 25 лет, ничуть не лучше, а порой и гораздо хуже тех, что прививала советская эпоха. В этой ситуации Церкви и ее пастырям гораздо труднее достучаться до людских сердец. Несомненно это не может не беспокоить Предстоятеля УПЦ.

Я не знаком с Блаженнейшим лично, но думаю, что порадовать его может все, что несет мир, добро, любовь, милосердие.

Влада Литовченко – православная верующая, доцент Международного университета «Украина», кандидат исторических наук

Если честно, очень сложно говорить о качествах характера такого просветленного человека. Наверное, это смирение, безусловная любовь, сила воли, сила характера, всеобъемлющая доброта, единство души и разума.

Я думаю, что в это исторически сложное время Господь посылает нам людей, которым суждено сыграть решающую роль. Возможно, относительно территориальной целостности Украины. Возможно, совершенно адресно, слова или благословения митрополита Онуфрия направят украинский народ в определенно новое русло.

Хочется верить, что в ближайшем будущем, материнских и женских слез будет проливаться гораздо меньше, потому что на Востоке страны прекратятся военные действия. Я верую в силу молитв митрополита Онуфрия...

Зимой 2014 Блаженнейший митрополит Владимир назначил митрополита Онуфрия на должность местоблюстителя Киевской кафедры. 13 августа этого же года он был избран Предстоятелем УПЦ, спустя четыре дня, 17 августа, в Киево-Печерской лавре состоялся торжественный обряд интронизации.

Я, как и большинство верующих украинцев, наблюдала за этим важным для православного мира событием по интернету и телевизору. Знаю, что во время интронизации митрополиту передали самое лучшее богослужебное облачение его предшественника митрополита Владимира.

Блаженнейший Онуфрий принял монашеский постриг 18 марта 1971 года. Это 45 лет назад. Полагаю, что за этой цифрой, кстати, юбилейной цифрой, стоит гораздо больше, чем мы, миряне, можем себе представить. Кроме того, Митрополит родился в семье священника. Скорей всего, в детстве, он, как и любой ребенок, мечтал о подарках.

Но я думаю, что на всех этапах его взросления, родительского воспитания и роста, как человеческого, так духовного, мировоззрение и отношение ко многим мирским благам у него менялось.

Просвещенный человек, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, может мечтать только об одном – о мире в нашем государстве и во всем мире, о единстве всех областей и народа, добропорядочности и благородстве людей, которым выпала честь управлять такой красивой, щедрой, смелой и независимой страной, как наша любимая Украина.

Наталья Валевская, певица

Впервые я увидела Блаженнейшего в фильме "Анатомия раскола", где он вместе с прихожанами отстаивал приход. Они держали пост, молились. Тогда на меня этот случай произвел впечатление.

Служение Блаженнейшего в это непростое для нашей страны время - это его крест. Высокая ответственность укреплять веру в тех, кто разуверился и кто на грани. Поддерживать и благословлять тех, кто защищает нашу страну. Находить слова для тех, кто потерял родных и близких. Опираясь на церковные каноны, не дать расшатать врагу веру, которую заповедовал Господь наш Иисус Христос.

Наш Блаженнейший очень мудрый и это настоящее благословение для христиан: то, что именно его Господь избрал на этот пост. Его слово очень глубоко проходит в сердце, я всегда слушаю его интервью. Он справедливый и его сердце наполнено любовью к людям.

Наилучшим подарком для Блаженнейшего, думаю, стало бы прекращение военных действий в Украине.

Центр информации УПЦ