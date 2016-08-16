Митрополит Антоний рассказал о том, зачем человеку даны дни Успенского поста

В дни Успенского поста следует обратиться к Господу с покаянной молитвой и попросить у Него сил, чтобы с помощью Божией победить свои человеческие недостатки, вернуть мир и согласие в отношения с ближними.

К этому призвал всех православных христиан управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

При этом владыка Антоний отметил, что в эти дни верующие постятся, подражая подвигу Пресвятой Богородицы и стремясь уподобиться Ее чистоте.

«Успенский пост посвящен памяти Божией Матери, продолжается две недели, является строгим, и завершается праздником Успения Богородицы - 28 августа. Божия Матерь с раннего детства пребывала в посте и молитве. Согласно преданию когда Пресвятая Богородица узнала о дне своей кончины, не опечалилась, а принялась усердно молиться, и, почив, взята была своим Сыном Иисусом Христом на небо. При этом она не оставила своим попечением этот мир, о чем свидетельствуют церковные песнопения: «В Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородице…», - рассказал митрополит Антоний.

При этом владыка добавил, что вступать в пост необходимо сознательно и с чистым сердцем.

«Дни поста даются нам для того, чтобы раскаяться перед Господом, чтобы через духовный труд мы смогли удостоится благодати Божией, которая преображает человека и весь мир.

Особенно важно в эти дни следить за своим сердцем, чтобы в нем не зрела ненависть к ближнему, ибо жертва Богу, которая исходит от ожесточенного сердца, не может быть Ему угодна.

В современных реалиях, когда на востоке Украины продолжают взрываться снаряды, человеку нелегко обрести внутреннее умиротворение.

Однако через молитву к Небесному Отцу, подражая в этом подвигу Богородицы, человек способен вырвать зло из сердца и сделать его пристанищем христианской добродетели», - подчеркнул митрополит Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, во время Успенского поста Церковь предлагает умеренное употребление постной пищи и питья.

Согласно устава в понедельник, среду и пятницу этого поста предписано употреблять сухую пищу, то есть хлеб, воду, сушеные овощи и фрукты, а во вторник и четверг разрешается вареная еда, но без масла. В субботу и воскресенье разрешается вино и растительное масло. Кроме того, после праздника Преображения Господня по церковному уставу по понедельникам, средам и пятницам в питание входят плоды нового урожая.