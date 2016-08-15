В Сумах участник АТО принял священный сан (фото)

В Сумах в дьяконы участника боевых действий на востоке Украины рукоположил правящий архиерей епархии УПЦ.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, 14 августа архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий за Божественной литургией в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Сум совершил диаконскую хиротонию над участником АТО.

Высокопреосвященнейший владыка рукоположил в сан диакона студента Сумской духовной семинарии, полковника в отставке, участника АТО Вячеслава Белого.