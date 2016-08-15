В Сумах участник АТО принял священный сан (фото)
19:55, 15 августа 2016Православие
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news.church.ua
В Сумах в дьяконы участника боевых действий на востоке Украины рукоположил правящий архиерей епархии УПЦ.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, 14 августа архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий за Божественной литургией в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Сум совершил диаконскую хиротонию над участником АТО.
Высокопреосвященнейший владыка рукоположил в сан диакона студента Сумской духовной семинарии, полковника в отставке, участника АТО Вячеслава Белого.
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