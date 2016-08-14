Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Первый Спас

В первый день Успенского поста - 14 августа по новому стилю, православные христиане отмечают праздник Происхождение (Изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. В народе этот день еще называют Маковея или Первый Спас, Медовый Спас.

При этом за внешними проявлениями этого праздника нельзя потерять его духовный смысл, отметил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«В этот день весь православный мир празднует Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня. Изнесение честных древ - означает крестный ход. Праздник ведет свою историю с IX века, когда в Константинополе появилась традиция износить из церкви греческих императоров в храм Святой Софии часть Животворящего Креста. Делалось это для того, чтобы Господь даровал людям свое благословение и остановил эпидемии и болезни.

Также 14 августа Церковь чтит память Ветхозаветных мучеников – Елеазара, его учеников братьев Маккавеев и их матери Соломонии.

Можно полагать, что именно по созвучию с именем братьев, в народе появился обычай нести в этот день в храмы мак для освящения. Но очевидно, что этот продукт не соотносится с духовным смыслом праздника.То же касается освящения в храмах меда. Это всего лишь благочестивая традиция, но она не должна затмевать истинное значение праздника», - пояснил митрополит Антоний.

По словам управделами УПЦ, не стоит всерьез воспринимать народные суеверия, которые сопровождают почитание православных праздников.

«Суеверия нарушают живую нить связи человека с Церковью. Этимология самого слова «суеверие» означает тщетная или пустая вера. Суеверия для православного человека опасны, так как подменяют собой духовную основу праздника и заставляют людей обращать внимание на второстепенные вещи, не видя главного.

А главное, чего хочет от нас Господь – искреннее покаяние, молитва, любовь к ближнему и приобщение Святых Христовых Таин. Даже само краткое название праздника «Спас» свидетельствует о том, что прославляется наш Спаситель Иисус Христос. Именно это самое важное», - рассказал митрополит Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, по принятому в Православной Церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту (как во время Великого поста) и малое освящение воды. По традиции, в этот день освящается мед нового сбора.