О трех Спасах и главном во время Успенского поста - пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ (укр.)

Православные христиане 14 августа отмечают праздник, у которого много названий: Происхождение (вынос) честных древ Животворящего Креста Господня, Первый Спас, Медовый Спас Макковей. Каждое из них имеет под собой какую-то подоплеку. С чем связаны эти названия?

На вопрос Центра информации Украинской Православной Церкви ответил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ архимандрит Пафнутий (Мусиенко).

В первый день Успенского поста, 14 августа, празднуется Происхождение (вынос) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Название праздника «происхождение» — неточный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «вынесения». Этот праздник был установлен в Константинополе по причине падежа, что часто бывали там в августе, и только благодаря тому, что из царской казны выносились частицы Животворящего Креста, по всему городу, болезнь отступала.

Одним из этапов освящения воды было присутствие монарха и поклонения его Животворящему Кресту. Существует мнение, что именно этот обычай послужил основой для выбора даты Крещения Руси, ведь с ХІІ-ХІІІ веков Константинопольске праздник утвердилось во всех поместных Церквях. Тем более, что в хронографах XVI века церковные историки нашли следующее: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 14».

Не могу утверждать о достоверности этой даты, но долгое время именно в этот день у нас праздновалось Крещение Руси, пока празднование памяти Крестителя Киева и всей Руси святого равноапостольного князя Владимира не пререхопило эту традицию, которая дошла до наших времен.

Вместе с освящением воды совершается освящение меда. Расскажите об отличительных особенностях богослужения в этот день. Более знаменита в народе название Первый Спас – Медовый, первый из трех. Почему три разных праздника получили в народе одно название - Спас?

«Спас» — сокращенное от «Спаситель», так в Украине, как и в других землях Руси, называли Христа, посвящая Ему иконы, храмы, духовные канты. С Христом и Его спасительным подвигом для всех нас олицетворяется вся история Церкви, все праздники и подвиги святых, поэтому и празднование Честного Животворящего Креста в первый день поста в сознании всех православных связывалось с именем Того, Который был Распятым на Этом Кресте.

С другой стороны, народная традиция чествования имеет несколько фольклорные особенности, которые придают образу Того, Чья память почитается, определенных признаков или традиций самого празднования. И если в этот день освящается мед, то Спас, соответственно, Медовый, он же и «на воде», потому что освящается еще и вода.

Освящаются яблоки на Преображение — Яблочный Спас.

В некоторых регионах была традиция освящать орехи на второй день после Успения, когда празднуется память Образа Нерукотворного Спаса. Этот праздник в народе Ореховый Спас. Потому что орехи поспевали к концу поста.

Слава Богу, никому не пришло в голову назвать сегодняшний праздник еще «маковым», собственно, если бы фамилия святых Маккавеев не было созвучным слову «мак», может бы никто и не выделял этот продукт отдельно из перечня трав и снадобий, которые освящались в этот день вместе с медом нового сбора. Издавна люди приносили в храм и посвящали Богу первые плоды любого урожая, поэтому ко всему, что возвращали освященным из церкви в тот день, было принято относиться с особым благоговением.

Хотя не без преувеличений — некоторые ревнители народных традиций ставят освященный мак не выше святую воду, рассыпают его по всем закоулкам дома и вместе с другим зельем хранят за святыми иконами. Хранить можно, но не следует увлекаться, забывая, что не мак или зелье освящает наши дома, а благодать Господня, которой следует учиться сохранять молитвой и своим боговгодним жизнью.

Почему имена этих мучеников так почитаются, несмотря на то, что они жили и пострадали еще в дохристианскую эпоху?

Святые мученики Маккавейські пострадали за то, что не хотели поклониться идолу, то есть их заставляли съесть кусочек мяса, которое им не принадлежало кушать, и бросить несколько горошинок ладана в кадильницу, которая горела перед идолом. Когда они отказались это сделать, мучители подошли к их учителя Єлеазара, который уже 80 лет, и хотели его уговорить съесть обычного мяса, как жертвенного, чтобы сломить сопротивление отроков. Он ответил: «Я уже старый человек, если буду лицемерить перед Богом, то почему же у меня научатся молодые люди?»

Рассказ о мучениках свидетельствует не только о мужестве иудеев, которые были готовы умереть за свои отеческие традиции, но и о том, что вера в Воскресение мертвых была широко распространена в еврейском народе задолго до пришествия Христа.

И поэтому на мнение святителя Гришу Богослова, не смотря на то, что Маккавеи пострадали еще до крестной смерти Христа, их страдания заслуживают на особое уважение со стороны христианского мира, они заслуженно считаются такими, что пострадали «согласно Кресту», то есть приняли мученическую кончину за Христа.

14 августа начинается Успенский пост, посвященный Божией Матери и отмечен тремя праздниками в честь Спасителя. На чем стоит сосредоточить свои мысли? Как прожить этот пост, чтобы почувствовать духовную пользу и добрые перемены в себе?

Несомненно, одним из наиболее ярких примеров христианского подвига в этом рассказе о мучениках Маккавеев является мать, которая не только стала свидетельницей смерти своих детей, но и сама вдохновляла их на мученический подвиг.

Святитель Григорий, потрясенный ее поступком, сравнивает ее подвиг с подвигом Авраама, готового принести в жертву Богу своего сына. А кто принес большую жертву ради Бога за Божью Матерь, Которая смиренно приняла крестную смерть Своего Сына?

Этот пост и посвящается Божией Матери, славный праздник Успения Которой завершает его двухнедельный ход, хотя за это время трижды празднуется память Спаса-Христа.

Именно Пресвятая Богородица показала нам, каких даров от нас требует Господь — не богатых подношений, не освященных яблок или меда, а смирение, самой честной христианской украшения, с которой нам стоит нести все житейские испытания, зная, что Христос, как Любящий Отец, никогда не оставит нас с ними наедине, непременно подаст нам Свою руку и поддержит в нашем нелегком, но с Богом — посыльному пути духовного спасения.

Центр информации УПЦ