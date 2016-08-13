Почему Успенский пост одновременно и печальный, и радостный - Митрополит Павел

— Ваше Высокопреосвященство, мы благодарим Вас за очередную встречу, и главной темой нашей беседы будет Успенский пост. Владыка, не могли бы Вы рассказать о происхождении этого поста и его значении для жизни христианина?

— Успенский пост известен еще с первых веков христианства, это пост печали и скорби. Когда Божия Матерь пребывала с учениками после Воскресения Христова, они радовались постоянному Ее благословению, которое Она преподавала, общению, наставлению, и, как пишет святой патриарх Тарасий и другие святители, каждый желал увидеть лик Божией Матери, потому что от Нее исходила такая благодать и сила, которую действительно человек ощущал, и было настолько душе легко и отрадно.

Когда, по словам Самого Христа Спасителя, забирается Жених, тогда начинается и пост, воздержание, разного рода скорби и переживания. Так и произошло с Божией Матерью. Архангел Гавриил принес Ей известие о переходе в обители в Царство к Сыну Своему и райскую ветвь. И Божия Матерь готовилась к этому событию. Хоть Она знала все, но все равно, говорят святые отцы, как человек она переживала и смущалась в Своей душе.

И вот когда Господь хотел взять душу Матери в Свои руки, тогда произошел шум на улице (а перед этим прибыли апостолы), Она перешла в руки Своего Сына и Бога.

Конечно, радость Матери – печаль для народа, потому что апостолы и все живущие в то время в Иерусалиме остались без Молитвенницы, Ходатаицы перед Сыном, многие Благодетельницу потеряли, но Она, перейдя в загробную жизнь, осталась между нами и с нами.

Поэтому пост взял свое начало после Успения Пресвятой Богородицы. Мы переживаем эту величайшую трагедию для нас, но знаем, что «В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша» (тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы).

Этот пост и печальный, и вместе с тем радостный. Потому что мы получили Отраду и Утешение. На этот пост припадает еще великий праздник — Преображение.

Преображение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа произошло перед Его страданиями, как свидетельствует Евангелие. Явились Господу Моисей и Илия, один из числа умерших пророков, второй из числа живых. Согласно пророчествам, Илия должен будет прийти перед Вторым Пришествием Спасителя для проповеди, его убьют, и он будет причислен к лику мучеников.

Поэтому этот радостный праздник Преображение отмечается Церковью не в дни Великого поста с той целью, чтобы не перерывать пост Страстной седмицы, а это торжество отмечается в дни Успенского поста. Преобразившись на горе Фавор, Господь показал всему человечеству, что и человек преобразится, и его преобразит Свет Христов.

Православный верующий, преображаясь, получает в молитве, в посте Божественную благодать. Поэтому Успенский пост, как я уже говорил, одновременно и печальный, и радостный. Печальный – так как мы разлучаемся с Божией Матерью, а радостный – мы приобретаем Молитвенницу, Покровительницу, Соцарицу Неба и земли со Своим Божественным Сыном, а нам – Отраду и Утешение.

— Владыка, какое символическое значение имеет вынос Креста в канун Успенского поста из алтаря на середину храма?

— Христос спасает всякого человека. И через Крест мы получили усыновление Богу Отцу и прощение собственных грехов.

История этого праздника отправляет нас в IX век на Восток, в Константинополь. В то время в летний период, в августе народ особенно страдал от эпидемий, смертельных болезней. Но никто не может человеку помочь, если не поможет Господь. Поэтому Патриарх вместе с клиром взяли иконы, пояс Божией Матери и Животворящий Крест, носили по улицам города, останавливались на перекрестках, где водворялись новосооруженные Кресты, а Крест с частицей Древа Господнего постановлялся на середине храма в Софии, и люди приходили, прикладывались и получали отраду и утешение. Так Господь прекращал по молитвам всей Церкви, еще воинствующей на земле, всякие бедствия. Прекращались болезни, эпидемии. Так изнесение честных древ Животворящего Креста легло в добрую традицию нашей Святой Православной Вселенской Церкви.

Поэтому и мы сегодня выносим Крест, который дает человеку силу, который дает человеку желание нести свой жизненный крест и достичь тихой пристани Царства Небесного.

— Две недели Успенского поста – это небольшое время, но время очень полезное для души каждого христианина. Время, когда мы делаем паузы, передышки, и заботимся о духовном. Но как поститься людям, которые больны, которые подвержены каким-то и душевным, и телесным болезням. Как им проводить эти дни, дни Успенского поста?

— Я хочу отметить для дорогих читателей, что материалы нашего сайта направлены не на удовлетворение каких-либо амбиций человека, он направлен на спасение души, жизнь по Евангелию, на открытие истин Евангелия в жизни человека, каждого из нас.

И тот человек, который действительно болеет, как Вы говорите, он тем более старается поститься, потому что знает, что пост есть одно из двух крыльев спасения – поста и молитвы, которые помогают человеку исцелиться. Именно благодаря посту происходят множество исцелений. Многие верующие люди, в особенности пожилого возраста — как я и старше (я вижу по своей маме, и по другим женщинам моего родного села), когда они постятся, то постятся без послаблений. Они падают, даже теряют сознание, но для них нарушить пост равносильно предательству, лучше принять какие-то муки и страдания.

Поэтому кто может поститься, он должен поститься, пост такому человеку принесет исцеление плоти. Да, есть исключения. Для беременных женщин, кормящ их грудью матерей есть такое понятие как икономия в Церкви, то есть дается послабление человеку. Но можно подходить избирательно: например, вкушать рыбу и не вкушать мяса и молока. Сегодня достаточно витаминов, которые укрепляют силу человека. Но пост не может быть только с одним крылом.

Птица с отрубленным крылом не способна подняться ввысь. Только не вкушая скоромное без молитвы невозможно говорить о настоящем соблюдении поста. У молитвы нет пределов, нет границ. Нет времени, нет безвременья, мы непрестанно должны молиться.

Постоянно: на кровати, сидя, лежа, в дороге. Господь дает возможность творить всегда самую сладкую молитву: «Господи, помилуй!» Можно читать молитвы, псалмы, выученные наизусть, или Иисусову молитву. Это будет человека воодушевлять.

Конечно, есть моменты, когда по состоянию здоровья благословляется послабление на пост. Например, больному до или после операции. Я сам пережил два года назад такое состояние, Господь дал это испытание во время Великого поста. Хочу сказать, что во время болезни и кушать не хочется. Но если тебя обязывает доктор, для того, чтобы набрался человек сил, мог организм бороться с недугом, нужно следовать рекомендациям доктора.

Поэтому, если есть силы для поста, не надо брать у священника благословение на послабление. Без веских причин священник никогда вам не разрешит ослабить пост. Сам Христос сказал: «Род сей изгоняется постом и молитвой» (Мф. 17:21).

Если нет сил поститься, можно прийти на исповедь и сказать батюшке: «Батюшка, простите, я не мог или не могла совершить такой пост, потому что есть на то причины». И священник помолиться и благословит. Подойти к батюшке обязательно нужно. Но те, кто может поститься, не должен переживать, что пост навредит здоровью. Никто не умер от поста.

И сегодня, конечно, жаль, что в особенности молодежь, да и пожилые люди стараются сохранить красоту своего тела. Обременяют себя мыслями: «Вот врач сказал, гадалка сказала, ясновидящая сказала, мне нельзя или можно кушать что-то».

Кушайте все, когда можно. Только не ешьте людей и не пейте кровь человеческую. А когда установлен вам пост в среду и пятницу, в особенные дни в Церкви, если будете уповать на помощь Божию, Господь поможет Вам, потому что это модные ныне диеты вредят, они низводят многих в гроб.

Еще одна проблема — сегодня многие не могут зачать детей, пришлось мне изучить некоторые медицинские термины и обращаться за советом к врачам, потому что женщины многие приходят и жалуются: «Я хочу быть мамой, не могу зачать, не могу родить».

Конечно, если вы нагрешили, если вы высохли от какой-то диеты, ваш организм не может дать необходимые вещества для ребенка, для зачатия, его утробного ношения, то какая может быть речь о рождении? Без молитвы – это не пост.

Человек должен всегда помнить, что нужно во всем иметь меру. Церковь установила все посты не в убыток человеку, а наоборот для здравия, и человек должен помнить, что силы нужны для несения жизненного креста, борьбы со страстями и пороками, чтобы донести свой жизненный крест до тихой пристани Царствия Небесного.

— Сейчас нередки вопросы, владыка, о том, как часто надо исповедоваться и причащаться. И особенно это актуально во время церковных постов.

— Я не сторонник частого причащения людей, чтобы причащались каждый день.

Святой апостол Павел говорит, что когда причащаются без достойного благоговения и страха, многие болеют и умирают. Значит, мы должны помнить, что мы не едим хлеб и не пьем вино, мы едим Тело и пьем Кровь Христа Спасителя.

И когда человек причащается каждый день, он теряет смысл этого Причащения. Он скатывается к обыденному восприятию, к привычке. Вы вспомните себя, когда вы причащались в первый раз. Вы вспомните, когда вы прочитали в первый раз Евангелие, вы вспомните, когда вашей души коснулась благодать во время молитвы. Печально, когда причащаются небрежно. Даже это я наблюдаю и в Лавре. Нужно вычитать необходимые молитвы перед Причастием. Но с пониманием, благоговением, душевным трепетом, а не «на автомате».

Человек, который хочет причаститься, должен посмотреть в свою душу, переосмыслить свою жизнь, он должен попоститься три дня, если побольше – не согрешит. Он должен примириться со всеми. В семье в особенности. С друзьями, а недругов у нас не должно быть.

Он должен быть на вечернем богослужении, он должен прийти заранее до начала богослужения написать записочки, подать их, поставить свечечки. Прийти на исповедь, сосредоточиться. И нужно сказать Богу то, что ты считаешь своим грехом. Священник принимает исповедь, а слышит, принимает покаяние и прощает Сам Господь.

Бывает, что говорят на исповеди, что ничем не согрешили. Это заблуждение. Можно начать с того, что многие неправильно кладут крестное знамение. Да, есть ситуации, когда люди по увечью не могут достать до чела, руки не сгибаются – это один вопрос. Но если махать рукой, словно мух от себя отгонять, это и есть великий грех. И молитва грешников не будет услышана Богом. Она предается человеку в суд и во осуждение.

Я своим духовным чадам всегда советую причащаться каждое третье воскресенье. Или в любой день на неделе. А также в период Великого поста нужно причаститься на Благовещение, в Лазареву субботу, обязательно в Великий Четверток.

Обязательно в Четверток, даже если вы причащаетесь накануне в Вербное воскресенье, вы должны причаститься, потому что это великий, памятный исторический день – была совершена первая Евхаристия Самим Господом.

После Тайной вечери Господь совершает Евхаристию, но через священника, через каждого из нас. Но первую Евхаристию Господь совершил Сам в Великий Четверток перед Своими страданиями.

Человек должен причаститься на протяжении всех четырех церковных постов, также в свой день рождения, в свой день ангела. Может причаститься в такие памятные дни, если уже родителей нет, в день смерти своих отца и матери. Заказать панихиду, вспомнить их добрую жизнь, поблагодарить за их самоотверженность, они посвятили жизнь нам, своим детям. В этот день хорошо было бы также причаститься.

Напомню, что я не сторонник того, чтобы причащаться каждый день или каждое воскресенье. Не теряйте страха Божия.

Многие приводят в пример праведного Иоанна Кронштадтского. Но он – подвижник, а мы разве достойны? Преподобная Мария Египетская причастилась один раз за 53 года, и удостоилась Царства Небесного. Я не призываю к такому же, не говорю, что вы должны причаститься один единственный первый и последний раз. Я настаиваю на том, что нужно себя готовить к Таинству. Мы помним, что когда святая Мария Египетская попросила преподобного Зосиму прийти через год с Тайнами Христовыми, с каким благоговением она ждала. Она сотворила чудо, перекрестила Иордан и пошла по нему как по суше.

Вы можете это сделать? Если мы обижаем ближнего, своего родного мужа, жену, брата, сестру, как мы можем приступать к Чаше, к Огню, опаляющему всякое нечестие.

Хорошо бы сейчас, в Успенский пост, причаститься вначале на Преображение, и на Успение, если кто-то сможет. Но не надо каждый день, я не советую. Это не принесет вам радости.

— Владыка, Вы упомянули святую преподобную Марию Египетскую, которая причастилась один раз в жизни. А сейчас очень много наших соотечественников по разным причинам живут за границей, где не всегда есть православные храмы. Как быть таким людям?

— Сегодня с трудом можно найти город без Православного храма. Есть храмы Антиохийской Церкви, Александрийской Церкви, Иерусалимской, Константинопольской, Сербской, Болгарской, создает приходы наша Русская Православная Церковь, Американская Церковь. Если человек нашел себе работу за 10 тысяч километров от родины, нашел условия, которые так необходимы для его временной жизни, то он может найти и храм, хоть 2-3 раза в год поехать туда помолиться, причаститься Таин Христовых. Господь поможет, лишь бы человек захотел.

Если мешает нежелание, привычка откладывать «на потом», это уже другой вопрос. Сейчас многие находят время и возможности для развлечений. Заметьте, сегодня не только мужчины, но и женщины едут на фестиваль пива, едут в другие города и страны на футбольные матчи, на соревнования по фигурному катанию, куда только не зовут людей... А на храмы у нас нет времени. Некогда быть на богослужении, не хватает времени и сил подготовиться к Причастию.

Меня в современной жизни удивляет много чего. Вот мы спешим все на Афон поехать раз в год, но своих родных храмов мы не знаем. Как мы восхищаемся греческими священниками, а не знакомы со своим местным батюшкой.

— Владыка, и в завершение нашей беседы. Этот пост нас готовит к нашему престольному празднику, к празднику Успения. Чтобы Вы хотели пожелать братии, также всей нашей пастве, в этом посту?

— Я в первую очередь хочу попросить нашу братию, чтобы мы дорожили этим кратким временем нашей земной жизни. Чтобы мы не ленились ходить в храм Божий, на все богослужения, на весь круг суточных богослужений. Чтобы мы старались жить в любви друг с другом, проповедью своей жизни привлекали людей к источнику жизни, к Христу. Не нашими делами, мы ничего не можем сделать, а Божией благодатью.

Я бы хотел обратиться к тем, кто нас будет читать, слышать, видеть, чтобы они посещали все свои храмы. Краткое время, дорогие братия и сестры, нашей жизни. Жизнь наполнена болезнями, страданиями, неправдами, горестями, поэтому вы найдете одну правду – Христа. Найдете одно место – «…дом Мой домом молитвы наречется…», значит, только храм.

Если вы полюбите храм, Церковь полюбит вас. Вы будете иметь благословение этого святого места, где вы будете молиться. Люди приходят в храм, они забыва ют обо всем земном. Нет неприязни, неправды, обмана и лицемерия. Значит, нас собрал Бог. Мы ощущаем благодать, пребываем в радости. Если мы собираемся в других местах, на зрелищах, где обзывают друг друга, где говорят неправду, всякую ложь, клевету, значит, это сборище сатанинское. Бойтесь такого сборища, где бы оно не проводилось: на телевидении, в других общественных местах, сектантских собраниях, потому что это люди, которые не желают вам спасения. И их дома исполнены неправды.

Многие сегодня любят смеяться над Церковью. Смеющийся над Церковью смеется над самим собой и идет в погибель. Потому что Церковь – Святая, в ней нет неправды. Грех насмехаться над теми людьми, которые желают всем самого главного – спасения души, и ведут к Господу.

Надо помнить, что мы тоже не ангелы, а земные люди. У каждого священника есть свои дети, своя семья, свои заботы. Прошу всех не смотреть пагубные сатанинские телевизионные программы, которые идут на уничтожение человечества, осуждающие самое святое, сеющие тлетворные сомнения в душах человеческих.

Сегодня мне кажется, что работает план по уничтожению всего святого, замещение святого грешным. Шествия геев и подобные собрания охраняют представители правоохранительных органов. Толерантность разрешает грех, греху везде зеленый свет. А христианина ожидают всякого рода притеснения. Но «за Имя Мое» будут ненавидеть, гнать христиан, потому что они не от мира сего.

Гонения за Имя Господне претерпела и Божия Матерь, когда получила от Архангела Гавриила весть о Зачатии Иисуса Христа. Тогда соседи в Назарете увидели, что Дева носит во чреве. Они начали всячески злословить Иосифа, Божью Матерь. Никто не знал Тайны Воплощения Божественного Сына. И когда они пришли в Иерусалимский храм, то священник совершил определенный чин. Во время совершения молитвенного пения Господь явно показывал, давал знак, если человек согрешил, были особые явления послушания или противления воле Божией. И когда над Божией Матерью и Иосифом прочиталась молитва, первосвященник ничего обличающего их не увидел, но он увидел ореол сияния над Ней, он сказал: «Идите и живите. На Вас нет греха».

Безропотно Пречистая переносила все скорби. Так пришлось Божией Матери бежать с Младенцем в Египет, терпеть изгнание от Ирода, претерпевать клевету и от первосвященников, книжников. Зная, что Ее Сын, Спаситель мира Христос придет и изменит обычаи греховные, изменит все человечество, как мы знаем из Евангелия, Ей и пришлось претерпеть разного рода насмешки, сострадать Ему на Голгофе, быть рядом, когда Его распинали на Кресте, видеть Его славное Воскресение.

В подражание Божией Матери сегодня христианин не должен держать обиды на кого-то, понимать, что эти люди, которые злословят других, сами несчастны. Это люди бедные, жертвы дьявола, которые не имеют никогда спокойствия. И они живут для того, чтобы навести на кого-то всякого рода неправду и клевету.

Не стоит их бояться, а нужно молиться за них, чтобы Господь нас сохранил, и их умудрил. Поэтому давайте чистым сокрушенным сердцем со слезами на глазах помолимся Господу и Божией Матери, чтобы Она и нас не забыла, убогих и несчастных.

Будем снисходительны, будем помнить, что тех грешных людей тоже матери родили, но не привили той любви к Богу, к людям. Им нужны наши молитвы, и по Своей милости все равно Господь им даст отраду и утешение.

— Владыка, благодарим Вас за наставление, ждем следующих встреч.

Редакция сайта lavra.ua

Беседу проводил архимандрит Иларион (Мокрицкий), руководитель Отдела информации и связей с общественностью Успенской Киево-Печерской Лавры

Фото иеродиакона Иннокентия (Семенцова)