Митрополит Онуфрий: Если мы любим человека, то должны за него молиться

Если мы любим человека, то должны за него молиться.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Он в частности отметил, «если человек прожил праведно перед Богом, то даже отходя от этого мира, она остается носителем жизни».

В отличие от таких праведников, некоторые люди еще при земной жизни становятся носителями смерти.

«Человек может быть живой, но если он переполнен злобой, ненавистью, то становится носителем смерти, — подчеркнул он. — Господь говорит, что если кто-то ненавидит брата своего, тот является его убийцей. Скорее всего, он мечом не закалывает ближнего, но тот дух смерти, который выходит от злого человека, поражает всех окружающих людей и ведет их к смерти, толкает к гибели».

Для того, чтобы быть носителями духа жизни, нужно жить праведно, сказал Его блаженство.

«Мы должны любить Бога и в Боге любить своего ближнего. Любить человека таким, какой он есть », — отметил он.

Предстоятель предостерег христиан от желания осуждать своих ближних.

«Мы должны помнить, что являемся грешными, немощными, слабыми. Мы не в силах исправить человека, его исправить силен Бог, — отметил Блаженнейший владыка. — Человек сегодня согрешил, а завтра покается, Бог его простит, а мы все еще ненавидим его».

Действительно, греховные поступки не нужно одобрять. Ведь, по словам Митрополита Онуфрия, «любовь — это не согласие с немощами человеческими, а желание человеку добра, желание человеку милости Божьей».

Тех, кто, по нашему мнению, согрешает, Архипастырь призвал молиться.

«Да, возможно человек грешный, имеет какие-то большие недостатки, но если мы любим его, то должны за него молиться», — отметил он.