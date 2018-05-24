Храм мученика Иоанна Воина в Пуща-Водице: настоятель – о храме и престольном празднике

Престольный праздник отмечает 12 августа храм Украинской Православной Церкви в честь мученика Иоанна Воина, расположенный в живописном пригороде Киева – Пуща-Водице. Эта местность – поистине райский уголок: здесь и парковая лесистая зона, реки и каскад озер. Замечательная природа, кажется, созданной для отдыха и лечения. В прошлом веке здесь было построено множество домов отдыха и лечебных учреждений. На территории одного из них, госпиталя для воинов-интернационалистов «Лесная Поляна» и расположился храм Иоанна Воина. Замечательная природа наталкивает посещающего эту местность на размышления о Творце. Здесь поистине раскрывается книга естественного Богопознания.

О храме и его святых покровителях Центру информации УПЦ рассказал настоятель – протоиерей Андрей Антощук.

О МУЧЕНИКЕ ИОАННЕ ВОИНЕ

– Святой мученик Иоанн Воин, день памяти которого Православная Церковь отмечает 12 августа по новому стилю, жил в IV веке.

Сказание об этом святом содержится в Синаксаре Константинопольской церкви конца X века.

Иоанн служил в войске римского императора Юлиана Отступника (361 – 363), который преследовал христиан.

Иоанн воин был тайным христианином и пользуясь своим положением, всегда старался им помогать. Он лишь делал вид, что он преследователь христиан, а на самом деле, святой спасал их от смерти, предупреждал о беде, старался освободить из темницы.

Святой поддерживал больных и немощных независимо от их вероисповедания, посещал заключенных и утешал страждущих.

Когда император раскрыл истинное лицо святого Иоанна, приказал не давать ему есть и пить и бить его.

Святого заключили в темницу. Мученик боялся казни. Он был закован в цепи и за несколько месяцев такой жизни претерпел немало лишений.

Когда святой изнемогал душой, и его одолевали сомнения, в борьбе плоти и духа он находил поддержку в молитве. Тогда Бог укреплял мученика.

После смерти Юлиана Отступника, убитого в походе, святой мученик Иоанн Воин был освобожден по приказу нового императора-христианина Иовиана (363 – 364).

Испытанный скорбями и очищенный ими, он посвятил жизнь служению Богу и людям. Все свое имение он раздал бедным, больным и страждущим, которые находили в святом Иоанне утешителя и помощника. В чистоте и святости мученик Иоанн дожил до глубокой старости и мирно отошел ко Господу.

Он завещал совершить похоронить себя на том месте, где погребали в то время странников и нищих.

Со временем место погребения святого мученика Иоанна Воина было забыто.

Но однажды он явился во сне благочестивой женщине и указал, где его могила. Святые мощи мученика были обретены нетленными. По молитвам к святому Иоанну Господь явил множество чудес.

Позднее честные мощи мученика Иоанна Воина были положены в Константинопольском храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

О жизни Иоанна Воина не сохранилось подробностей. Сам Иоанн Воин, наверное, хотел бы, чтобы в день его памяти люди проявляли милосердие друг к другу.

На Руси имя Иоанна Воина известно с давних пор – как великого помощника в скорбях.

Особенно широко почитание Иоанна Воина было распространено в Украине. В «Сказании о святых» этому угоднику полагалась особая молитва об обретении украденных вещей и бежавших слуг.

В Киевском Софийском соборе находилась икона св. Иоанна Воина с молитвой и кондаком этому угоднику. "О великий заступниче и угодниче Христов Иоанне Воинственниче! Помилуй раба твоего, сущаго в бедах, и скорбех, и во всякой злой напасти, и сохрани от всякаго зла, заступи от обидящаго человека. Тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога".

В кондаке говорится: "О великий и всемилостивый страдальче Иоанне, дивный и страшный, небеснаго Царя воине! Приими моление от раба твоего и от настоящия беды, от лукаваго человека, от злаго хищения и будущего мучения избави мя, верно вопиюща Ти, аллилуйя!"

Также святому Иоанну воину молятся за тех, кто находится в темнице и заточении.

О ХРАМЕ

– Наш небольшой деревянный храм-часовню при госпитале воинов-интернационалистов «Лесная Поляна» открыли в январе 2007 года. Сначала это была маленькая часовенка, три на три метра, построенная усилиями самих же воинов-афганцев и настоятеля храма в то время – иерея Павла (Тарасова). В 2010 году благодаря настоятелю, храм был расширен. Та часть, которая вначале была храмом, после перестройки стала алтарем, а пристроенная часть вмещала около 50 прихожан.

В 2014 году я стал настоятелем этого храма и мы начали далее его обустраивать, облагораживать. И конечно же, стали заботиться о пребывающих на лечении воинах-интернационалистах, которые находятся в этом санатории. Это основная наша миссия на территории этого лечебного заведения.

Наша забота о них – это, в первую очередь, духовная опека. Во время праздников, связанных с воинской службой – в День воинов-интернационалистов и в другие дни, мы приходим в санаторий. В нашем храме есть частичка мощей апостола Андрея Первозванного, мы приходим с ней – для того, чтобы и проповедовать, и поддержать того, кто находится, может быть, в сложном состоянии.

Когда я впервые пришел в этот храм, то сразу увидел иконку Иоанна Воина. Простая иконка, напечатанная на бумаге. И как мне уже рассказали старожилы храма, эта икона обновилась, будучи практически полностью безликая, если можно так сказать… Так вот, этот лик приобрел новые краски и лик святого как бы заново проявился.

Потому эта маленькая иконочка Иоанна Воина особо почитаема нашими прихожанами. Об этой маленькой святыне нашего храма они рассказывают другим, новым прихожанам. Как видим, Иоанн Воин, благодаря нашим молитвам, открывает такое маленькое чудо. Данный случай показывает, что благодать в церкви действует, и если мы с верой приходим, то конечно же, имеем возможность получить благодать в тех сложных ситуациях, которые бывают в нашей жизни.

Праздник Иоанна Воина для меня – это в первую очередь престольный праздник, праздник храма, когда мы, община, ждем гостей. Это праздник общения в церкви, потому что в такие дни приходят люди из других приходов, делятся радостью, молятся и прославляют святого. В такие дни чувствуется общность и единство Церкви.

Престольный праздник – это напоминание о том, что служа в этом храме, молясь этому святому, мы должны подражать его трудам, его подвигам. А Иоанн Воин в своем, хоть и кратком жизнеописании, имеет для нас много примеров. Это и пример того, как преодолевать уныние. Ведь Иоанн Воин, находясь в темнице и претерпевая разные унижения и ожидая императорского суда над собой, впал в некое уныние. Но он нашел в себе силы его побороть, обратился к Богу и начал молиться. Вот для нас замечательный пример. Ведь мы тоже часто впадаем в уныние при тяжелых жизненных ситуациях. А Иоанн Воин показывает, как нужно это уныние побороть: надо искренне и с верой молиться Богу.

Еще он для нас пример того, что святость достигается человеком. Часто в народе говорят, мол, вот святые, а нам далеко до них. Но что совершал Иоанн Воин? Он не только заступался и защищал христиан от преследований, но и всякому, кто нуждался в какой-либо помощи, он старался помочь нуждающимся, и окормлял больных. И конечно же, это может делать каждый из нас. Каждый может посмотреть вокруг, найти множество ближних, требующих помощи, и конечно же помочь, и тем самым тоже подражать этому святому.

День памяти святого Иоанна Воина еще раз напоминает, что мы должны подражать святому покровителю. Мы должны помнить: и он был такой же человек как и мы. Мы, к сожалению, склонны к греху, как и он. Но он преодолел это в себе и достиг святости. Значит, и мы можем так, как и он, если только приложим усилия.

Деятельность нашего прихода в Пуща-Водице не ограничивается только санаторием для воинов-интернационалистов. Здесь есть много других лечебных учреждений, школ.

Мы стараемся приходить в госпиталь инвалидов войны, где сейчас лечатся воины АТО - пообщаться, поддержать. Есть у нас в Пуща-Водице и психоневрологический интернат, где мы тоже посещаем болящих. Есть и школа-интернат для детей-сирот, там очень рады видеть нас. Зовут священника и для того, чтобы проводил занятия, и просто пообщаться с детьми, поговорить. Ведь там есть мальчики и девочки - круглые сироты, они особо нуждаются в поддержке, и мы помогаем им, чем можем.

Расписание богослужений

Суббота: 17.00 – Всенощное бдение.

Воскресение: 08.00 – Божественная литургия.

В будние дни начало Божественной литургии в 07.15.

Адрес: Украина, 04075, г. Киев, ул. 7-линия, 30. Территория санатория "Лесная Поляна".

Как к нам добраться: от Метро «Академгородок» – автобусом №30 до конечной остановки «Санаторий “Лесная Поляна”».

Фото из архива храма.

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.