Православному храму в Кировоградской области подарили уникальную икону с Кипра

С острова Кипр в храм города Кропивницкий Кировоградской области 10 августа привезли икону святой великомученицы Ирины. Икона подарена городу иконописцами Кипрской православной церкви, сообщают Новости Кировограда.

«Данное событие объединяет людей нашего города. Эта икона является очень ценной для нас, потому что она написана иконописцами, которые являются нашими земляками, с Кировограда, но сейчас проживают на территории Кипра. Она постоянно будет находиться в нашем храме»,- сообщил клирик собора Благовещения Пресвятой Богородицы УПЦ иерей Роман Загоруйко.

«Сегодня у нас большой праздник. Считаю, что почитание святых – это важно для наших верующих, поэтому сегодня, когда пребывает такая святыня на нашу землю, в наш храм, наши сердца переполнены и любовью и волнением, мы очень рады этому»,- отметила прихожанка храма Ирина Чубаченко.

«Сегодняшний день трудно переоценить, потому что для нас для всех горожан и гостей города встречать икону святой Ирины – это большая честь, это большой праздник»,- подчеркнула прихожанка Ирина Белинская.

В свою очередь верующая Нина отметила: «Наш город удостоился огромной чести принять эту святую икону. Великомученица Ирина — покровительница не только Ирин, но и всех девушек и женщин. Кто за нее молится, у того совершенно меняется судьба, она отмучилась за всех».

В честь данного события в храме в этот день состоялся молебен. Верующие помолились за мир и благополучие в стране и в каждой семье.