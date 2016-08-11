Православному храму в Кировоградской области подарили уникальную икону с Кипра

12:12, 11 августа 2016
Православие
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Икона с острова Кипр будет храниться в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото: fotoinform.net

С острова Кипр в храм города Кропивницкий Кировоградской области 10 августа привезли икону святой великомученицы Ирины. Икона подарена городу иконописцами Кипрской православной церкви, сообщают Новости Кировограда.

Икона святой Ирины написана выходцами из Кропивницкого. Фото: fotoinform.net

«Данное событие объединяет людей нашего города. Эта икона является очень ценной для нас, потому что она написана иконописцами, которые являются нашими земляками, с Кировограда, но сейчас проживают на территории Кипра. Она постоянно будет находиться в нашем храме»,- сообщил клирик собора Благовещения Пресвятой Богородицы УПЦ иерей Роман Загоруйко.

Фото: fotoinform.net

«Сегодня у нас большой праздник. Считаю, что почитание святых – это важно для наших верующих, поэтому сегодня, когда пребывает такая святыня на нашу землю, в наш храм, наши сердца переполнены и любовью и волнением, мы очень рады этому»,- отметила прихожанка храма Ирина Чубаченко.

Фото: fotoinform.net

«Сегодняшний день трудно переоценить, потому что для нас для всех горожан и гостей города встречать икону святой Ирины – это большая честь, это большой праздник»,- подчеркнула прихожанка Ирина Белинская.

В свою очередь верующая Нина отметила: «Наш город удостоился огромной чести принять эту святую икону. Великомученица Ирина — покровительница не только Ирин, но и всех девушек и женщин. Кто за нее молится, у того совершенно меняется судьба, она отмучилась за всех».

В честь данного события в храме в этот день состоялся молебен. Верующие помолились за мир и благополучие в стране и в каждой семье.

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