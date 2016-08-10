На Ровенщине УПЦ организует первый съезд людей с ограниченными возможностями

«Через служение ближнему достигается служение Богу» – такое название будет иметь первый съезд людей с ограниченными возможностями, который организует Ровенская епархия УПЦ, сообщает сайт епархии.

11 августа более 30 семей, которым приходится воспитывать детей-инвалидов приедут на источник святой праведной Анны в село Онишковцы Дубенского района, где получат уникальную возможность отдохнуть, помолиться, пообщаться между собой, а также получить исчерпывающие ответы на жизненные вопросы от священников.

Программа съезда предусматривает привлечение особых детей к играм, уроков рисования, лепки, экскурсии по лесу, купание в бассейне под открытым небом, беседы со священниками, посещение богослужений.

Съезд продлится три дня и имеет цель, прежде всего, помочь людям, попавшим в тяжелые жизненные обстоятельства, не впадать в отчаяние. Организаторы приглашают к сотрудничеству психологов и медийщиков.