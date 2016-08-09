Православную Спартакиаду на Киевщине посетил Блаженнейший Митрополит Онуфрий (видео)

На днях Киевщина принимала около полутысячи детей из различных регионов Украины. Собрались они чтобы принять участие в Православной Спартакиаде, посвященная дню Крещения Киевской Руси. Об этом сообщает сайт "Вести".

Соревнования продолжались пять дней, акцент был на силовых единоборствах, так как мужчина должен быть сильным духом и телом, способным защитить свою семью, свой дом, свое государство и веру. Лучшие спортсмены были отобраны в вольной борьбе, боксе, дзюдо, боевом самбо и греко-римской борьбе.

Православную Спартакиаду посетил Предстоятель Украинской Православной Церкви, он поздравил с праздником и благословил участников соревнований.

"Пусть Господь помогает вам в вашей жизни, вы только делаете первые шаги в своем земном странствовании, пусть помогает Господь, чтобы эти шаги были правильными, чтобы они были разумными и чтобы Бог хранил Вас, чтобы вы были хорошими людьми и хорошими христианами православными. Спаси Господи всех организаторов и всех участников", - сказал Митрополит.

Владыка с интересом наблюдал за выступлениями юных спортсменов, с его рук юные победители получили награды, также все участники Православной Спартакиады получили памятные подарки, медали, кубки, а тренерам команд организаторы вручили денежные призы.

Все участники соревнований были настроены по - спортивному - только на победу. Соревновались не только физически, а еще и интеллектуально – за шахматными досками. Продемонстрировали свои способности любители настольного тенниса, а украшением спартакиады стало показательное выступление юной спортсменки по художественной гимнастике.

Побежденных не было, ведь самая важная победа для каждого – это победа над самим собой. Юные спортсмены кроме спортивных наград , получили еще и большой заряд позитива, эмоциональных впечатлений, новые знакомства и даже нашли новых друзей.

"Считаю спорт лучшим проводником дружбы и убежден, что подобные мероприятия способствуют объединению нашего общества. Только развивая духовно, физически и интеллектуально наших детей сегодня мы формируем сильное и здоровое поколение завтра", - отметил один из организаторов Православной Спартакиады, президент Федерации по греко-римской борьбе Киевской области Юрий Цикаленко.