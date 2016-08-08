В УПЦ приводят факты и заявляют, что Минкульт вновь демонстрирует свое предвзятое отношение (укр.)

В Українській Православній Церкві зробили заяву щодо інформації директора департаменту у справах релігій і національностей при Міністерстві культури України Андрій Юраш, яку він повідомив на прес-конференції в Києві 3 серпня.

Зокрема йшлося про те, що УПЦ начебто намагається змусити зареєструвати статути своїх структурних одиниць.

"Андрій Юраш провів прес-конференцію, під час якої намагався виправдати бездіяльність та упереджене ставлення до УПЦ з боку свого відомства.

Так він відреагував на рішення Священного Синоду Української Православної Церкви від 20 липня 2016 року. Головний керівний орган УПЦ звернувся до прем’єр-міністра України з приводу упередженого і необ’єктивного ставлення Міністерства культури до Української Православної Церкви, яке полягало у не реєстрації та затягуванні реєстрації статутів релігійних організацій УПЦ.

Метою цього звернення стала необхідності довести до відома Уряду країни інформацію про бездіяльність очільників Мінкультури, які протягом півтора року блокували реєстрацію статутів установ УПЦ.

Під час своєї прес-конференції чиновник в черговий раз заявив, що статутні документи релігійних організацій УПЦ начебто не відповідають українському законодавству. Він зокрема зазначив, що в поданих статутах є положення, згідно з яким єпархіальний архієрей дозволяє створення і реєстрацію приходу. Це, на його думку, унеможливлює зміну церковними парафіями свого підпорядкування", - йдеться на офіційному сайті УПЦ.

Голова Юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов назвав такі заяви необґрунтованими та спробою запровадження політики подвійних стандартів.

"Хіба в «УПЦ КП» чи УГКЦ релігійні громади (парафії) не підпорядковуються єпархіальному архієрею? Чи потрібно, щоб тільки в УПЦ релігійні громади (парафії) нікому не підпорядковувались? От Вам приклад «рівного ставлення» до всіх релігійних організацій", - підкреслив протоієрей.

Що стосується ще однієї слів пана Юраша стосовно «комерційної діяльності» УПЦ, на думку юриста, "такі звинувачення вказують на непрофесіоналізм представників виконавчого органу".

"Дивує, що працівники Мінкульту так за півтора роки і не спромоглись розібратись у цьому питанні. Тому роз’яснюю - у статутах єпархіальних управлінь та монастирів йдеться про те, що вони можуть створювати або засновувати підприємства та заклади для ведення добродійної, просвітницької, видавничої, комерційної, художньої, реставраційної, будівельної та іншої господарської діяльності; що діють на підставі власних статутів (положень) як самостійні юридичні особи.Комерційна діяльність згадується лише у цьому контексті і більше про неї у статутах не йдеться. Тож, такого роду заяви пана Юраша свідчать про свідоме перекручування або не фаховість у цьому питанні", - зазначив він.

Під час свого виступу директор департаменту у справах релігій і національностей також заявив, що вони «не хотіли відмовляти» УПЦ в реєстрації.

"Що це означає? Законом встановлений строк від одного до трьох місяців, протягом якого орган, що проводить реєстрацію повинен зареєструвати статут або відмовити у реєстрації із зазначенням причин такої відмови. А відправлення статутів на доопрацювання законодавством взагалі не передбачено. Про які закони можна вести мову, якщо вони керуються виключно своїми бажаннями?", - констатує Бахов.