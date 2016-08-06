Митрополит Антоний: подвиг святых Бориса и Глеба - путь к миру, открытый 1000 лет назад

Мученическая смерть святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба, которую братья приняли 1000 лет назад, открывает сегодня нам путь к примирению и взаимопониманию.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Борис и Глеб были сыновьями крестителя Киевской Руси равноапостольного князя Владимира. В те годы христианство совсем недавно стало исповедоваться на Руси, и языческие традиции оставались сильны. Религией язычников были коварство, алчность и сила. Такое искаженное мировосприятие вылилось в междоусобные войны.

Киевский престол захватил старший брат святых князей – Святополк Окаянный. Дружина убеждала князей пойти войной на брата и свергнуть его с престола. Но Борис с христианским смирением ответил: «Не могу идти на старшего брата, он мне вместо отца». Тогда Святополк подослал к Борису и Глебу убийц. Но вскоре свершилось правосудие Божие, и княжеская власть Святополка, построенная на крови братьев, рухнула», - рассказал митрополит Антоний.

По словам управделами УПЦ, святые князья Борис и Глеб примером своего мученического подвига открыли новое видение смысла жизни.

«С точки зрения языческого мира смерть братьев была бессмысленной, ибо добровольно отказаться от власти в то время означало признать свою слабость. Да и в современном мире пренебречь влиянием и могуществом, которые дает власть, считается глупостью. Но с точки зрения Святого Писания, которое учит нас «Не любите мира, ни того, что в мире» (1 Ин. 2:15) подвиг Бориса и Глеба - это проявление высших христианских добродетелей.

Что бы произошло, если бы князья послушались дружину и пошли с оружием на брата? Развязалась бы кровопролитная братоубийственная война, в которой погибли бы тысячи и сотни тысяч соплеменников. Принеся себя в жертву, Борис и Глеб не дали свершиться этим убийствам и поступили по слову Божиему: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Вместе с тем они показали новое отношение к земной власти как таковой.

И сегодня, когда дьявол искушает и соблазняет нас ответить ближнему злом на зло, необходимо вспомнить подвиг святых Бориса и Глеба, которые воспротивились сатане и дали всем нам пример истинной смелости и любви ко Христу», - подчеркнул митрополит Антоний.

Напомним, что 6 августа Православная Церковь чтит память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.