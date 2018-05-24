Церковь Почаевской иконы Божией Матери при больнице "Охмадет" в Киеве: настоятель – о храме и иконе

Престольный праздник отметил 5 августа храм Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Божией Матери, расположенный при Национальной детской специализированной больнице «Охмадет».

О храме и его святой покровительнице Центру информации УПЦ рассказал настоятель – протоиерей Алексей Артюх.

О Почаевской Иконе Божией Матери

– Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее почитаемых православных святынь. На горе, где расположена Успенская Почаевская лавра, в 1340 году поселились два инока. Однажды они стали свидетелями чудесного явления Божией Матери.

Один инок после молитвы пошел к вершине горы, и вдруг он увидел Богоматерь, стоящую на камне и объятую пламенем. Он позвал другого посмотреть на чудо.

Третьим свидетелем видения был пастух Иоанн Босой. На камне, где стояла Богоматерь, навсегда остался отпечаток Ее правой стопы.

В 1559 году митрополит Неофит из Константинополя, проезжая через Волынь, посетил жившую в имении Вирля, недалеко от Почаева, дворянку Анну Гойскую. В благословение он оставил ей привезенную из Константинополя икону Богородицы.

Вскоре стали замечать, что от иконы исходит сияние. Когда в 1597 году перед иконой исцелился брат Анны Филипп, она передала образ инокам, поселившимся на Почаевской горе.

Святой образ был поставлен в храм, воздвигнутый в честь Успения Божией Матери.

Чудотворную икону Божией Матери назвали Почаевской. От иконы происходили многочисленные исцеления.

В 1675 году турки осадили Почаев. Иноки со слезами молились перед образом Богоматери. Игумен велел петь акафист Царице Небесной. Когда запели «Взбранной Воеводе победительная», над храмом в воздухе встало чудное, замеченное турками видение. Блистая ярче солнца, Богоматерь держала над Почаевом свой омофор, как бы покрывая обитель. Вокруг Богоматери было множество Ангелов в воинских одеждах с мечами в руках. Туркам показалось, что Небесные воины гонят их, и они обратились в бегство.

В 1721 году Почаевский монастырь перешел к униатам. Чудеса от иконы не прекращались. В 1831 году Почаев вернулся к православным.

В настоящее время икона находится в Успенской Почаевской лавре. Размеры ее невелики. На правой руке - Предвечный Младенец, в левой - плат, прикрывающий Младенца. Кроме того, на иконе изображения святых. Это позволяет предположить, что образ был семейным, и на нем изображены Небесные покровители членов этой семьи.

Хотел бы отметить, что икона Почаевской Божией Матери, находящаяся в нашем храме, является точной копией иконы, которая находится в Почаевской лавре. Эксперты относят время ее создания к началу 19 века. По рассказам одной женщины, ранее наша икона была в Почаевском скиту. А попала к нам – как подарок одного депутата, пожелавшего остаться неизвестным.

Икона Почаевской Божией Матери является чудотворной, исцеляющей болящих. За тот период, что икона находится у нас в храме, она помогла избавиться от болезней многим людям. Четкие свидетельства мы имеем где-то по 20 людям, есть свидетельства врачей, а также имена и адреса исцелившихся.

Также периодически к нам привозят чудотворные иконы из других храмов и монастырей. Так, в апреле этого года чудотворная икона «Всецарица» побывала в детских отделениях столичных клиник. Посетила она и нас.

О храме

– Наш храм в честь иконы Божией Матери был создан в 2001 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира. Первый молебен служили в отделении гематологии 25 ноября 2001 г., а первую литургию – на Рождество Христово, 7 января 2001 г.

Основателем храма в честь Почаевской иконы Божией Матери был иеромонах Стефан (Иванов). 1 февраля 2004 года он почил о Господе после тяжелой продолжительной болезни. В связи со смертью первого настоятеля храма иеромонаха Стефана (Иванова), 5 февраля 2004 года настоятелем храма указом Блаженнейшего митрополита Владимира был назначен я, протоиерей Алексей Артюх.

А история нашего храма в честь Почаевской иконы Божьей матери началась еще в дореволюционные времена. С 1894 года при больнице для малоимущих имени Цесаревича Николая, построенной меценатом М.А. Терещенко, существовал храм в честь Святителя Николая.

Ныне бывшая больница для малоимущих называется Украинская специализированная детская больница (УСДБ) «Охматдет». Это многопрофильное лечебное учреждение высшей категории, которое предоставляет специализированную высококвалифицированную медпомощь детям со всей Украины по всем видам медицинских направлений. В составе больницы работает свыше 50 медицинских подразделений.

Храм во имя Почаевской иконы Божией Матери размещался в приспособленном помещении в больничных мастерских. Наши прихожане – это люди, которые живут рядом, в этом районе, и родители с детьми, которым однажды помогла молитва в храме.

В марте 2004 года стало видно, что здание ветшает, и храм нуждается в ремонте. Мы обратились к специалистам Научно-исследовательского института строительного производства, чтобы они обследовали помещение и дали рекомендации, что нам делать дальше. Институтская комиссия после тщательного изучения строения пришла к выводу, что состояние строения неудовлетворительное и требует срочного капитального ремонта. Первоочередные работы были выполнены в мае 2004 года.

Летом 2006 года, по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира, с разрешения руководства больницы, и Министерства здравоохранения, здание было реконструировано под храм с установкой купола. Одновременно с переоборудованием кровли, велись работы по реконструкции и изменении внутреннего интерьера. В 2008 году было начато благоустройство алтарной части, с установлением иконостаса.

Мы постоянно стараемся содержать наш храм как можно более ухоженным и опрятным. Вот и в данное время делается небольшой косметический ремонт, что стало возможным благодаря пожертвованиям наших прихожан.

При нашей церкви действует Сестринство милосердия во имя святой мученицы Таьяны, созданное в марте 2004 года. Сестры, с разрешения медперсонала, занимались уборкой и уходом за тяжелобольными детьми-сиротами, помогали больным детям по просьбе их родителей. А сейчас наши сестры помогают во всех отделениях.

Кроме того, сестринство четыре раза в году помогает прихожанам поздравлять больных детей, проводит беседы с родителями.

Сестры поясняют, как подготовить детей к церковным таинствам, принимают участие в молебнях в отделении больницы. Кстати, сестры и прихожане неоднократно получали благодарность за свой бескорыстный труд от главврача и медперсонала больницы.

Храм открыт ежедневно, кроме понедельника:

10.00 - 18.00 (суббота - с 13.00).

Богослужения

Вечернее: суббота, двунадесятые и великие праздники - 17.00

Литургия: воскресенье, двунадесятые и великие праздники - 08.30

Акафист и Водосвятный молебен каждый вторник: 18.00

Молебен с Акафистом Почаевской иконе Божией Матери: четверг -18.00.

Катехизационная школа для взрослых. Начало занятий: воскресенье -12.00

Настоятель храма: протоиерей Алексей Артюх

Клирик храма: протоиерей Владислав Доломанский.

Находится храм по адресу: 01135 ул. Вячеслава Чорновола (быв. Косиора) 28.

Контактные телефоны: (044) 238 04 86.

От ст. м «Лукьяновская» - трол. 19, 22, 33 до ост. «Проспект Победы»; от ст. м «Политехнический институт», «Университет» - трол. 5 до ост. «Центральный дворец торжественных событий»; от ст. м «Университет» - трол. 8,17 до ост. «Воздухофлотский путепровод».

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Фото из архива прихода.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.