Праздничное богослужение в Почаевской Лавре возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Вместе с Предстоятелем УПЦ тысячи верующих со всей Украины и заграницы молитвенно почтили чудотворный образ Пресвятой Богородицы

5 августа 2016 года, в день праздника в честь Почаевской иконы Божией Матери, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед началом богослужения Блаженнейший владыка посетил святыни обители: мощи преподобных Иова и Амфилохия Почаевских, а также поклонился стопе Пресвятой Богородицы.

Его Блаженству сослужили митрополиты Хустский и Виноградовский Марк, Каменец-Подольский и Городоцкий Феодор, Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры; Ровенский и Острожский Варфоломей, Тернопольский и Кременецкий Сергий, Черкасский и Каневский Софроний, Николаевский и Очаковский Питирим, Белоцерковский и Богуславский Августин, Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит, Почаевский Владимир, наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры, митрополит Иов (Тивонюк); архиепископы: Чимкентский и Таразский Елевферий, Бакинский и Азербайджанский Александр, Уманский и Звенигородский Пантелеимон, Петергофский Амвросий, Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, Владимир-Волынский и Ковельский Владимир; епископы: Львовский и Галицкий Филарет, Банченский Лонгин, Конотопский и Глуховский Роман, Ирпенский Климент, Шепетовский и Славутский Евсевий, Ивано-Франковский и Коломыйский Тихон, Золотоношский Иоанн, Камень-Каширский Нафанаил, а также братия и гости Лавры в священном сане.

История Почаевской иконы Божией Матери достигает середины XVI века, когда будущий Константинопольский патриарх Неофит, находясь на территории современной Тернопольщины, подарил ее помещице Анне Гойской, которая приютила его в своем доме на ночлег. В 1597 г. чудотворная икона была передана Почаевской Лавре. Летом 1675 года во время Збаражской войны с турками, по молитвам перед чудотворным образом обитель была спасена от нашествия татарского хана Нурредина. Икона до сих пор хранится в Почаевской Лавре

За богослужением молились тысячи верующих из разных регионов Украины и заграницы.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многочисленной пастве с проповедью.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва за мир в Украине и за упокой души новопреставленного схиархимандрита Иеремии, игумена Русского на Афоне Свято-Пантелеимоновского монастыря.

В заключение торжественного богослужения состоялся крестный ход с Почаевской иконой Божьей Матери в Успенский собор Лавры, где был совершен праздничный молебен.

Напомним, накануне чествования Почаевской иконы Богородицы в Лавру прибыло более 3 тысяч паломников. Ранее сообщалось, что 2 августа 2016 года, состоялся восьмитысячный Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Почаевская», которая прошла от урочища Вирля села Савчицы Тернопольской области к Свято-Успенской Почаевской Лавры