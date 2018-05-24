В Киево-Печерской лавре более 100 детей из прифронтовой зоны АТО запустили в небо ангелов Мира, Любви и Доброты (фото)

Киево-Печерскую лавру сегодня, 4 августа, посетили более 100 детей из Донецкой и Луганской областей, которые проживают в прифронтовой зоне АТО.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, после экскурсии по территории монастыря, дети собрались у памятника Кириллу и Мефодию, где управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отслужил молебен и обратился с напутственным словом.

«Вам, в самом начале жизни, Господь дал пережить очень сложные времена: видеть и слышать грохот пушек и знать о том, что умирают рядом близкие люди - это очень страшно.

Святые люди говорят, что самый страшный грех - это грех войны. Но нам нужно, во что бы то ни стало преодолеть агрессивность, которая иногда поглощает всех нас. Научиться любить, терпеть и быть мужественными. Будьте любящими детьми своим родителям, нашей родной земле – Украине.

Вас учат, и еще будут учить многим важным ценностям, но самое главное, что есть в этой жизни - это заповедь Божия: «Имейте любовь между собою», - пожелал митрополит Антоний.

После слов обращения владыки, дети запустили в небо на воздушных шарах трех символических ангелов: Мира, Любви и Доброты, к которым прикрепили свои сокровенные письма-молитвы к Господу.

«Я сама из Счастья - это в Луганской области. Во время молебна я просила Господа о мире для своего и города и для всех городов, где идет сегодня война. Еще просила о здоровье и помощи в учебе, потому что с учебой сейчас очень трудно. Раньше мы могли свободно поступить учиться в Луганск, а сейчас приходится уезжать далеко от дома, чтобы получить образование», - рассказала Ксения Нейжмак.

В этот день все юные гости получили благословение митрополита Антония и памятные подарки: книги, иконы и сладости.

Детский праздник был организован силами воинской части 3066 города Киева Национальной гвардии Украины, а также благотворительного проекта «Наша Лепта» на базе храма Святителя Николая Чудотворца при 17 больнице города Киева.

Фото: Центр информации УПЦ.