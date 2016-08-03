Волынские десантники отметили свой праздник молитвой

В Луцке военнослужащие воздушно-десантных войск помолились за божественной Литургией в храме в честь святого пророка Илии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

2 августа 2016 года, в день памяти пророка Илии, волынские десантники помолились за Литургией в луцком Свято-Ильинском храме. В этот день в Украине отмечают день аэромобильных десантных и воздушных войск ВСУ, покровителем которых является святой пророк Илия. По случаю праздника на территории храма, прихожанами которого являются представители ВДВ, состоялась церемония поднятия флага, после чего был совершен молебен за здоровье десантников и лития за упокой душ усопших воинов. Особая молитва была вознесена за украинских военных, которые сейчас выполняют свой долг на востоке государства. Вместе с духовенством и прихожанами храма за богослужением молился викарий Волынской епархии епископ Камень-Каширский Нафанаил, который поздравил военных с профессиональным праздником. Он отметил, что Церковь молится за всех своих верующих, особенно за войско и власть.

Некоторые военнослужащие из присутствующих на богослужении получили в награду памятные знаки Министерства обороны Украины. Среди награжденных и настоятель Свято-Ильинского храма, бывший десантник, протоиерей Николай Гумелюк. Такое начало празднования волынскими десантниками своего профессионального праздника является уже традиционным – сообщает пресс-служба Волынской епархии.