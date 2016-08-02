Более 8 тысяч верующих УПЦ сегодня прошли путем, по которому 419 лет назад в Почаевскую лавру прибыл чудотворный образ

В Тернопольской области сегодня, 2 августа, в день памяти святого пророка Илии, более 8 тысяч верующих Украинской Православной Церкви прошли тем путем, по которому 419 лет назад чудотворный образ Почаевской иконы Божией Матери прибыл в святую обитель.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на данные наместника Свято-Успенской Почаевской лавры митрополита Владимира (Мороза), перед началом крестного хода в урочище Вирля собралось около 5 тысяч верующих, по дороге к ним присоединились другие паломники, и в лавру зашли уже более 8 тысяч человек.

«Мы собираемся традиционно уже каждый год для того, чтобы пройдя крестным ходом, поблагодарить Бога за его милость, которую Он подает нам через чудотворный образ, через свою Пречистую Матерь. Мы просим милости Божией, о мире для всей земли, о мире в нашей страны. Сила крестного хода не только в том, чтобы пройти, а вместе с физическим трудом совершить и духовный подвиг», - подчеркнул митрополит Владимир.

Крестный ход начался сегодня утром с молебна у памятного креста на месте бывшего имения помещицы Анны Гойской. По окончании молебна тысячи верующих и братия монастыря во главе с наместником митрополитом Владимиром прошли 15 километров и перенесли чудотворную икону Божией Матери "Почаевская" от имения Анны Гойской - в святую обитель.

Исторического колорита молитвенному шествию добавили казаки на лошадях и изящные кареты.

Как сообщает Центр информации УПЦ, крестный ход из села Савчицы Кременецкого района Тернопольской области - в Почаевскую лавру совершается ежегодно в память о событиях 400-летней давности. В 1559 году греческий митрополит Неофит остановился на ночлег у благочестивой помещицы Анны Гойской, которая владела Почаевом во второй половине XVI века, и в благодарность за радушный прием оставил хозяйке в благословение образ Богородицы.

Четыре десятилетия икона простояла в домовой молельне. После того, как по молитве перед иконой прозрел брат хозяйки, Филипп, Гойская решила передать образ инокам, обитающим на Почаевской горе. В 1597 году Анна подарила монастырю Почаевскую икону Божией Матери. В 1997 году в память о перенесении иконы на Почаевскую гору, на месте замка помещицы был установлен крест.

5 августа в Свято-Успенской Почаевской лавре, куда уже прибыли тысячи паломников со всех уголков Украины, а также ближнего и дальнего зарубежья, состоятся традиционные торжества в честь иконы Божией Матери «Почаевская».