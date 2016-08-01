На Черниговщине прошел крестный ход со святынями Афона (фото)

15:16, 01 августа 2016
Православие
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Фото gorod.cn.ua

По случаю празднования Дня Крещения Руси и 1000-летия древнерусского монашества на Афоне на Черниговщине 31 июля в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась Божественная литургия. 

Об этом сообщает черниговский портал gorod.cn.ua.

После литургии верующие с иконой преподобного Антония Печерского, которую привезли со Святой Горы Афон, Крестным ходом прошли от собора к Антониевым пещерам.

Безопасность обеспечивали сотрудники полиции. 

Возле Ильинской церкви также состоялось богослужение.

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