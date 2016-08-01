На Черниговщине прошел крестный ход со святынями Афона (фото)

По случаю празднования Дня Крещения Руси и 1000-летия древнерусского монашества на Афоне на Черниговщине 31 июля в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась Божественная литургия.

Об этом сообщает черниговский портал gorod.cn.ua.

После литургии верующие с иконой преподобного Антония Печерского, которую привезли со Святой Горы Афон, Крестным ходом прошли от собора к Антониевым пещерам.

Безопасность обеспечивали сотрудники полиции.

Возле Ильинской церкви также состоялось богослужение.