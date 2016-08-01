В Киевских духовных школах началась вступительная кампания: документы подали более 300 чел.

1 августа, в Киевских духовных школах, под председательством ректора, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония состоялось заседание ученого совета.

Об этом сообщает сайт КДАиС.

Владыка ректор сообщил, что в этом году на стационарную форму обучения в Киевскую духовную академию подало документов 37 человек, в Киевскую духовную семинарию – 101; на заочную форму обучения пожелали вступить 70 абитуриента в Академию, и 93 в Семинарию.

Ученый совет утвердил составы экзаменационных комиссий, а также обсудил ряд текущих вопросов.

В завершение митрополит Антоний пожелал всем преподавателям и абитуриентам Божией помощи во время экзаменов.