В Киевских духовных школах началась вступительная кампания: документы подали более 300 чел.
14:52, 01 августа 2016Православие
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Фото: сайт КДАиС.
1 августа, в Киевских духовных школах, под председательством ректора, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония состоялось заседание ученого совета.
Об этом сообщает сайт КДАиС.
Владыка ректор сообщил, что в этом году на стационарную форму обучения в Киевскую духовную академию подало документов 37 человек, в Киевскую духовную семинарию – 101; на заочную форму обучения пожелали вступить 70 абитуриента в Академию, и 93 в Семинарию.
Ученый совет утвердил составы экзаменационных комиссий, а также обсудил ряд текущих вопросов.
В завершение митрополит Антоний пожелал всем преподавателям и абитуриентам Божией помощи во время экзаменов.
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