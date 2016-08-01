На Западной Украине 2 августа пройдет многотысячный крестный ход верующих УПЦ

В Тернопольской области завтра, 2 августа, состоится многотысячный крестный ход в честь дня празднования иконы Божией Матери «Почаевская».

Как рассказал наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз), проведение такого молитвенного шествия это еще одна возможность попросить у Господа мира для Украины, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Когда идет крестный ход, он освещает нашу землю, освещает наши сердца. Божия благодать касается всех сторон нашего земного бытия. Во время крестного хода мы будем молиться о благополучии и процветании нашей страны, чтобы поскорее закончилось кровопролитие, и воцарился мир», - рассказал митрополит Владимир.

Всех, кто пожелает принять участие в традиционном молитвенном шествии, 2 августа с 06.00 на автобусах от стоянки возле Почаевской лавры, отвезут в урочище Вирля села Савчицы Тернопольской области. Здесь в 08.00 возле памятного креста на месте бывшего имения помещицы Анны Гойской, будет отслужен молебен. По окончании молебна многочисленные паломники и братия лавры во главе с наместником митрополитом Владимиром пройдут 15 километров крестным ходом с чудотворной иконой Божией Матери «Почаевская» к стенам монастырской обители. Крестоходцев будут сопровождать казаки верхом на лошадях.

Паломники пройдут тем историческим путем, которым в 1597 году монахи Почаевской лавры перенесли чудотворную икону от поместья Анны Гойской в святую обитель. В прошлом году такой же крестный ход собрал более 5 тысяч человек.

Как сообщает Центр информации УПЦ, крестный ход из села Савчицы в Почаевскую лавру совершается ежегодно в память о событиях 400-летней давности. В 1559 году греческий митрополит Неофит остановился на ночлег у благочестивой помещицы Анны Гойской и в благодарность за радушный прием оставил хозяйке в благословение образ Богородицы.

Четыре десятилетия икона простояла в домовой молельне. После того, как по молитве перед иконой прозрел брат хозяйки, Филипп Козинский, Гойская решила передать образ инокам, обитающим на Почаевской горе.

В 1997 году в память о перенесении иконы на Почаевскую гору, на месте замка помещицы был установлен крест.