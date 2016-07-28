В УПЦ рассказали как появляется новый святой: состоялся чин прославления украинского писателя

В Киево-Печерской лавре сегодня, 28 июля, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин прославления украинского писателя и афонского подвижника Иоанна Святогорца (Вишенского).

О том, как соврешается прославление, в ходе брифинга рассказал заместитель председателя Отдела внешних церковный связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Сегодня в последний раз совершается молитва за упокой Иоанна (Вишенского) как человека, как монаха и подвижника. После этого звучит церковное торжественное песнопение старцу, но уже как святому. Также зачитывается соответствующее решение Священного Синода УПЦ. Человек признается святым на основании свидетельств о чудесах, исцелениях, его жизни и того вклада, который он внес в Церковь. Огромный вклад в сохранение православной веры внесли послания Иоанна (Вишенского) XVI-XVII века», - рассказал протоиерей Николай Данилевич.

Также спикер ОВЦС отметил, что прославление Иоанна (Вишенского) происходит в День Крещения Руси.

«Сегодня мы празднуем день памяти Святого равноапостольного князя Владимира. Мы должны сделать все для того, чтобы Украина была единой, и прежде всего - духовно. Это очень важно, потому что когда страна консолидирована внутри, она не боится внешних вызовов. И этим занимается сегодня Церковь - консолидирует верующих со всех уголков Украины и дает им понимание того, что мы должны сохранять веру и единство», - сказал отец Николай.

В свою очередь директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило напомнил о том, что послания старца Иоанна с Афона известны украинцам еще со школьных уроков литературы.

«Но мало кто знает, что этот украинский писатель-полемист XVII века был выдающимся афонским подвижником, который на Святой Горе провел 40 лет. Канонизации Иоанна (Вишенского) предшествовал длительный процесс сбора информации, как в архивах Украины, так и на Афоне. Старец Иоанн сделал огромный вклад в украинскую культуру, литературу и духовность. Очень знаменательно, что сегодня возрождается память о нем. Это важный признак процесса духовного ренессанса в Украине», - подчеркнул Сергей Шумило.

Член духовного собора афонского Свято-Пантелеимонового монастыря иеромонах Кирион добавил, что прославление старца Иоанна именно сейчас, имеет огромное значение для канонической Церкви в Украине.

«Промыслом Божьим старец Иоанн был призван для защиты православной веры, чтобы противостоять давлению, со стороны католицизма и унии. Он принес свет благочестия в Украину. Но уроки истории повторяются: сегодня наша Церковь обуревается расколами, разные деятели пытаются отторгнуть от паствы овец, и увлекают и себя и других в бездну ада. Но наше пожелание святогорцев – держитесь канонического Митрополита Онуфрия. Его единственного на Святой Горе знают как канонического пастыря», - резюмировал иеромонах Кирион.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 20 июля 2016 г. Священный Синод УПЦ принял решение о прославлении известного украинского писателя-полемиста, афонского подвижника преподобного Иоанна (Вишенского).

*** Афонский старец Иоанн (Вишенский) родился в городе Судовая Вишня в Галиции (территория современной Львовской области). Точная дата его рождения неизвестна, однако исследователи называют период между 1533 – 1550 гг. Старец был из местного шляхетского рода Вишенских и имел неплохое начальное образование.

На Святой Горе Афон Иоанн (Вишенский) подвизался в Русике – старинном древнерусском монастыре святого Пантелеимона и действовавшем при нем ските Ксилургу. В 1596 году на Афон старцу Иоанну пишет письмо патриарх Александрийский свт. Мелетий I (Пигас, 1549-1601), который призывает его вступить в полемику с униатами. Ответом на обращение патриарха стали полемические послания старца Иоанна, в которых он обличает епископат и духовенство, отступившее от православия после событий Брестской унии. До наших дней сохранилось 16 таких произведений, которые положили начало полемическому направлению в украинской литературе.

После нескольких лет переписки, около 1604 года Вишенский возвращается в Украину. Здесь он реформирует ряд галицко-волынских монастырей и переводит их на афонский устав, с тем, чтобы в условиях противостояния унии они стали духовно-культурными центрами православия.

Около 1607 года Иоанн (Вишенский) возвращается на Афон, где уединяется в пещере преподобного Косьмы Зографского.

Точная дата преставления Иоанна (Вишенского) не установлена, но историки полагают, что старец отошел ко Господу в пещерном затворе между 1620-ми – 1630-ми годами.