Как это было: молебен на Владимирской горке и Крестный ход в Киево-Печерскую лавру (фото, видео)

В традиционном молебне на Владимирской горке, Крестном ходе Украинской Православной Церкви и в торжествах в Киево-Печерской лавре 27 июля приняли участие 100 тыс верующих.





На Европейской площади состоялась торжественная встреча двух Крестных ходов с Востока и Запада Украины.

В столице звонила в колокола Киево-Печерская лавра, на западе - Почаевская лавра, а на востоке Украины к благовесту присоединилась Святогорская лавра.

«Сегодняшние времена очень сложные и людей очень трудно объединить, ведь их настроили друг против друга. Но люди смогли сплотиться вокруг Церкви, и такой масштабный Крестный ход этому подтверждение», - отметил наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко).

Колокольный благовест призвал всех людей к молитве за Украину, отметил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Встретившись, участники Крестного хода поднялись на Владимирскую горку, где Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий в сослужении представителей Поместных Церквей мира совершил молебен.

Во время Крестного хода с Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру Предстоятель Украинской Православной Церкви остановился на улице Грушевского, на месте гибели активистов Майдана.

Митрополит Онуфрий возложил цветы и совершил заупокойную литию.

Всеукраинский Крестный ход, несмотря на попытки провокаций и противодействие отдельных сил, мирно завершился в Киево-Печерской лавре.

«Задача Крестного хода была одна единственная – молитва. Пройти такой путь верующим было нелегко: в зной идти по дороге это определенная жертва и внутренний подвиг, который брал на себя каждый человек. Но благодаря Богу люди совершили свой подвиг, и мы надеемся, что Господь пошлет людям мира и умиротворения, которого они просили. Именно этого сейчас не хватает каждому из нас. Мы такие разные, родились в разных регионах Украины, но у нас одна земля, одна отчизна и одна православная вера», - сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".

Фото: УНИАН, Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, Центр информации УПЦ.