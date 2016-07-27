Крестный ход УПЦ: Митрополит Онуфрий на улице Грушевского возложил цветы и совершил заупокойную литию (ВИДЕО)

Во время Крестного хода с Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру Предстоятель Украинской Православной Церкви остановился на улице Грушевского, на месте гибели активистов Майдана. Митрополит Онуфрий возложил цветы и совершил заупокойную литию.

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