Три украинские лавры сегодня звонили в колокола в знак единства страны (видео)

Встреча Крестных ходов с запада и востока Украины на Европейской площади в Киеве 27 июля ознаменовалась одновременным колокольным звоном трех украинских лавр.

Колокольный благовест призвал всех людей к молитве за Украину, отметил на брифинге наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Этим звоном мы просили, чтобы Господь пробудил весь народ, чтобы мы открыли свои глаза и обратились к Богу. Одновременный колокольный звон символизирует наше единство, и мы призываем всех людей к молитве, любви и терпению. Колокольный звон напоминает нам о том, что мы люди не только земные, но и небесные, потому что Господь Иисус Христос сошел с неба, принял нашу плоть для того, чтобы возвести нас на небо», - отметил митрополит Павел.

В столице звонила в колокола Киево-Печерская лавра, на западе - Почаевская лавра, а на востоке Украины к благовесту присоединилась Святогорская лавра.

«Сегодняшние времена очень сложные и людей очень трудно объединить, ведь их настроили друг против друга. Но люди смогли сплотиться вокруг Церкви, и такой масштабный Крестный ход этому подтверждение», - отметил наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко).

Напомним, что 27 июля в Киеве в Крестном ходе УПЦ и в торжествах в Киево-Печерской лавре приняли участие более 100 тысяч верующих.