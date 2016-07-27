УПЦ призывает не поддаваться на провокации братств Лукьяника (укр.)

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, Синодальний інформаційно-просвітницький відділ повідомляє про можливість провокацій під час Всеукраїнської хресної ходи миру, любові та молитви за Україну з боку так званого братства прп. Сергія Радонезького, кординація дільності якого проводиться одіозним активістом Валентином Лук’яником.

Як стало відомо з офіційної інформації з КМДА, членами братства прп. Сергія Радонезького була подана заява до Київської міської державної організації з проханням дозволити їм акцію в центрі міста за участі 30 осіб. В часі проведення ця акція співпадає з Всеукраїнською хресною ходою миру, любові та молитви за Україну.

Прихильники цього братства позиціюють себе як віряни УПЦ, однак, свою діяльність зійснюють без благословення священнноначалля, а подекуди і відверто спрямовуючи її проти Церкви. Під час своєї акції, називаючи її молебнем чи Хресною ходою, братчики активно використовують епатаж, політичні гасла та символіку, що суворо забороняється рішеннями Священного Синоду УПЦ.

Слід зазначити, що діяльність Валентина Лук’яника та очолюваних ним структур має всі ознаки провокативності з метою дискредитувати Українську Православну Церкву. В останній час його так звані братства діють синхронно з іншими радикальними провокаторами, які сприяють йому у безперешкодному проведенні масових акцій сумнівного характеру в центрі столиці.

Українська Православна Церква немає нічого спільного з громадським заходом, який має бути організованим так званим братством прп. Сергія Радонезького 27 липня 2016 р., забороняє своїм вірним участь у ньому і закликає не піддаватися на його провокації.