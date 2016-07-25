УПЦ издала книгу о новом украинском святом с Афона

Издательский отдел Украинской Православной Церкви совместно с Международным институтом афонского наследия в Украине выпустил в свет книгу о выдающемся афонском подвижнике XVII века, рожденном в Украине – Иоанне (Вишенском).

Как сообщает Центр информации УПЦ, издание приурочено к празднованию 1000-летия древнерусского монашества на Святой Горе Афон, которое отмечается в этом году.

«Старец Иоанн - один из выдающихся отечественных подвижников благочестия. Не смотря на его пещерный затвор на Святой Горе Афон, он оказал существенное влияние на возрождение Православной Церкви в Украине после событий Брестской унии 1596 года. Наследие старца Иоанна - важная составляющая, как отечественной культуры, так и мировой православной цивилизации. В наше время это наследие обретает новую актуальность и требует изучения и возрождения», - пишет автор издания, директор Международного института афонского наследия в Украине, Сергей Шумило.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 20 июля, Священный Синод принял решение о прославлении Иоанна (Вишенского).

Этому решению предшествовала длительная работа в архивах Украины и Афона, по результатам которой Сергеем Шумило была издана книга «Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный писатель-полемист. Материалы к жизнеописанию "блаженной памяти великого старца Иоанна Вишенского Святогорца"».

В своем исследовании, Сергей Шумило собрал малоизвестные архивные документы и попытался воссоздать детальное жизнеописание святогорского старца, который активно защищал православие в Украине от католической экспансии.

Автор предпринял попытку отыскать на Святой Горе Афон именно ту пещеру, в которой подвизался в затворе Иоанн (Вишенский).

Также в книге большое количество авторских фотографий тех мест на Афоне, где совершал свой молитвенный подвиг святогорский старец.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Также она будет интересна ученым, историкам, исследователям, всем, кто интересуется богословием и литературой.

Как сообщал Центр информации УПЦ, чин прославления Иоанна (Вишенского) состоится 28 июля во время литургии на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.