Афонский монах, родом из Украины, передал пожелание старцев Святой Горы

Член духовного собора афонского Свято-Пантелеимонового монастыря иеромонах Кирион, который приехал в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня крещения Руси и 1000-летия древнерусского монашества на Афоне, рассказал, что братия Святой Горы день и ночь молится о мире в Украине.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

«Хочу передать православному народу Украины от лица святогорцев благопожелания мира, согласия и любви. В нашей обители подвизаются многие выходцы из Украины, и мы с большой любовью принимаем наших соотечественников, когда они приходят к нам.

Мы стараемся всячески успокоить их, помогаем разрешить жизненные вопросы, чтобы человек обрел спокойствие и мир в своей душе и нес этот мир в свою семью и отечество.

Желаем, чтобы благодать Божия помогала всем в служении, на которое Господь призвал вас, дал силы выстоять в трудностях, которые вы сейчас переживаете, а мы всячески будем содействовать своими молитвами», - сказал иеромонах Кирион.