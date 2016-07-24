В Киев доставили святыню с Афона, где день и ночь молятся за Украину (фото, видео)

Икону «Благословение Святой Горы Афон», которая написана для Украины, сегодня, 24 июля, торжественно встретили в Киево-Печерской лавре.

Как рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), икона была специально написана для празднования 1000-летия древнерусского монашества на Афоне и освящена на Святой Горе, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«На иконе изображены все святые выходцы из наших земель. Ее привезли со Святой Горы в Киево-Печерскую лавру для того, чтобы верующие могли поклониться и помолиться святым угодникам Божьим и попросить их помощи. Чтобы Господь и Пречистая Божия Матерь, удел которой и есть гора Афон, помогла нам преодолеть все проблемы, которые есть в нашем обществе. И самое главное, помогла каждому православному человеку идти к Царствию Божьему», - отметил митрополит Антоний.

Торжественная встреча иконы архиереями, духовенством и верующими состоялась на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Божественную литургию возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Также с Афона в столицу Украины доставлена икона Божией Матери «Скоропослушница» и другие святыни.

В свою очередь член духовного собора Свято-Пантелеимонового монастыря иеромонах Кирион, который приехал в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня крещения Руси и 1000-летия древнерусского монашества на Афоне, рассказал, что братия Святой Горы день и ночь молится о мире в Украине.

«Хочу передать православному народу Украины от лица святогорцев благопожелания мира, согласия и любви. В нашей обители подвизаются многие выходцы из Украины, и мы с большой любовью принимаем наших соотечественников, когда они приходят к нам.

Мы стараемся всячески успокоить их, помогаем разрешить жизненные вопросы, чтобы человек обрел спокойствие и мир в своей душе и нес этот мир в свою семью и отечество.

Желаем, чтобы благодать Божия помогала всем в служении, на которое Господь призвал вас, дал силы выстоять в трудностях, которые вы сейчас переживаете, а мы всячески будем содействовать своими молитвами», - сказал иеромонах Кирион.

Фото Центр информации УПЦ