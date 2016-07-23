Официальный визит на Святую Гору: Предстоятель и члены делегации УПЦ (видео)

Официальная делегация УПЦ во главе с Предстоятелем Церкви 21-23 июля посетила Святую Гору Афон, чтобы возглавить торжества на Святой Горе в день преподобного Антония Печерского и 1000-летия древнерусского монашества.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий и управляющий делами УПЦ митрополит Антоний рассказали об особенностях визита.

Также о своих впечатлениях рассказали наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел, и скитоначальник “Ксилургу” иеромонах Симон.