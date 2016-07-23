1000-летие древнерусского монашества на Афоне: делегация УПЦ на Святой Горе (видео)

Делегация Украинской Православной Церкви во главе с Предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Онуфрием посетила Святую Гору Афон. Визит приурочен к празднованию 1000-летия древнерусского монашества на Афоне.

В составе делегации Предстоятеля УПЦ сопровождают: управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз), наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) и глава Синодального информационно-просветительского отдела епископ Климент (Вечеря).

Также на Святую Гору отправились семинаристы. Один из них – Михаил Меньо, рассказал, о чем будет просить Богородицу на Афоне.

«Я буду просить, чтобы на нашей украинской земле прекратились вооруженные конфликты, и воцарился настоящий мир. Но не просто на земле, а в душах и сердцах каждого украинца», - отметил семинарист.

В Пантелеимоновом монастыре Афона Блаженнейшего митрополита Онуфрия встретил настоятель обители архимандрит Иеремия.

«Благодарю вас за ваш приезд. Желаю вам доброго здравия и спасения!», - приветствовал архимандрит Иеремия Предстоятеля УПЦ.

В ответном слове Блаженнейший митрополит Онуфрий рассказал о цели приезда делегации УПЦ на Афон.

«В этом году исполняется 1000 лет со дня присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. По этому случаю мы приехали на Гору, откуда берет свое начало та монашеская жизнь, которую когда-то испытал на себе преподобный Антоний Печерский, перенеся эту мудрость на Русь святую», - пояснил Митрополит Онуфрий.

В день памяти преподобного Антония Печерского 23 июля, в скиту Ксилургу, Предстоятель УПЦ совершит чин освящения храма в честь святого. Утром, 24 июля, официальная делегация УПЦ доставит с Афона в столицу икону «Благословение Святой Горы Афон», чтобы тысячи верующий смогли поклониться святыне на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.