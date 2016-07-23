Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь преподобного Антония Печерского на Святой Горе Афон

В ночь с 22 на 23 июля 2016 Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Покровском храме Свято-Пантелеимоновского монастыря на Афоне. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По завершении богослужения игумен Свято-Пантелеимоновского монастыря архимандрит Иеремия поздравил паломников из официальной делегации Украинской Православной Церкви с днем памяти преподобного Антония Печерского — основателя монашества на Руси, а также с 1000-летием присутствия древнерусского монашества на Святой Горе Афон.

По случаю праздника Его Высокопреподобие передал делегации Украинской Православной Церкви икону «Благословение Святой Горы Афон», а также икону преподобного Антония Печерского.

Кроме того, за заслуги перед Православной Церковью и содействие развитию монастырей Афона и духовно-культурных связей между Святой Горой и Украинской Православной Церковью отец Иеремия вручил Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию высшую награду Свято-Пантелеимоновского монастыря — орден святого великомученика Пантелеимона I степени.

Также за заслуги перед Православной Церковью и развитие духовно-культурных связей между Святой Горой Афон и Украинской Православной Церковь члены делегации митрополиты Павел, Антоний, Владимир, Арсений и епископ Климент были награждены орденами святого великомученика Пантелеимона II степени.

В свою очередь Его Блаженство подарил архимандриту Иеремии и духовнику монастыря иеромонаху Макарию кресты с украшениями.