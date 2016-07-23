Делегация УПЦ посетила Священный Кинот Святой Горы Афон (укр.)

Під час зустрічі з Його Блаженством прот Святої Гори зазначив, що для афонитів є особливим благословенням і радістю візит ієрархів УПЦ.

22 липня 2016 року Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій з офіційною делегацією УПЦ відвідав Священний Кинот Святої Гори Афон, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

[41] Священний Кинот або Протат – центральний виконавчий соборний орган управління Святої Гори Афон, до якого входять представники 20-ти монастирів Афона. Головою Киноту є прот, котрий обирається ченцями на певний термін.

Нагадаємо, напередодні вночі Предстоятель УПЦ звершив освячення храму на честь преподобного Антонія Печерського в обителі «Ксилургу».

Делегацію УПЦ в будівлі Кинота Афона вітав прот Святої Гори ієромонах Варнава. У своєму слові він зазначив, що для святогірського братства є великою радістю і особливим благословенням відвідування Афона Предстоятелем і архієреями Української Православної Церкви.

У свою чергу Його Блаженство від імені присутніх ієрархів УПЦ подякував протові за теплий прийом і молитви, підкресливши, що нині Україна особливо потребує молитви за мир. Київський митрополит також підкреслив тісні духовно-культурні та історичні зв’язки з Афоном ще з часів Київської Русі, куди в особі преподобного Антонія Печерського й інших вітчизняних подвижників 1000 років тому був принесений афонський досвід чернечого життя і культури, що склали основу православної традиції Київської Русі. Зокрема, плодом такої традиції Блаженніший владика назвав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру, засновану афонским подвижником преподобним Антонієм Печерським, пам’ять якого відзначається 23 липня.

[52] У зустрічі в Священному Киноті Афона також взяли участь намісники трьох Лавр України – Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської: митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Почаївський Володимир, митрополит Святогірський Арсеній; керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, а також єпископ Ірпінський Климент.

Насамкінець зустрічі сторони обмінялися подарунками.

Після офіційної зустрічі в Киноті делегація УПЦ відвідала головний святогірський храм Протата, де ієрархи вклонилися чудотворній іконі Божої Матері “Достойно єсть”.

Цього ж дня делегація УПЦ відвідала стародавній монастир Іверон, де помолилася перед чудотворною Іверської іконою Божої Матері.

З 22 на 23 липня Блаженніший Митрополит Онуфрій в Покровському соборі Пантелеймонова монастиря очолить всенічне бдіння преподобному Антонію Печерському, після чого з афонськими іконами та делегацією святогірських ченців відправиться до Києва, де 24-28 липня відбудуться урочистості на честь 1000-річчя давньоруського чернецтва на Афоні.