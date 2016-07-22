Предстоятель УПЦ совершил освящение храма в честь преподобного Антония Печерского на Святой Горе Афон

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в ночь с 21 на 22 июля освятил пещерный храм в честь основателя монашества на Руси преподобного Антония Печерского в скит «Ксилургу» Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Завтра ночью, ко дню памяти святого Антония, Его Блаженство возглавит всенощное бдение в Покровском соборе Пантелеимонова монастыря.

23 июля Блаженнейший Митрополит Онуфрий с членами делегации Украинской Православной Церкви и насельниками Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря отправятся в Киев для продолжения юбилейных торжеств.

[Делегація УПЦ на чолі з Предстоятелем прибула на Святу Гору Афон, щоб очолити ювілейні урочистості] Напомним, вчера у святых врат в Свято-Пантелеимоновом монастыре состояласьторжественная встреча делегации УПЦ, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Духовенство Украинской Православной Церкви прибыло на Святую Гору чтобы возглавить празднества в честь преподобного Антония Печерского и 1000-летия русского афонского монашества. С собой члены делегации привезли икону преподобного Антония, освященную накануне.

Напомним, согласно преданию, в древнерусской обителе «Ксилургу», ныне являющейся скитом афонского Пантелеимонова монастыря, у престола древнего Успенского собора принял монашеский постриг преподобный Антоний Печерский. Именно в этом монастыре, основанном равноапостольным князем Владимиром и Византийским императором Василием II, более 1000 лет назад началась история древнерусского монашества.