Митрополит Павел освятил икону для поездки на Гору Афон (видео)

В этом году исполняется 1000 лет присутствия русского монашества на Горе Афон. Духовная связь Святой Горы и Печерской обители возникла благодаря пребыванию в обеих святынях преподобного Антония Печерского в разные периоды своей жизни.

Как сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры, 21 по 23 июля делегация Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием пребывает на Гору Афон, где примет участие в торжественных мероприятиях. Также в состав делегации войдут насельники Святой Успенской Киево-Печерской Лавры во главе с Наместником.

Наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении братии монастыря в священном сане в Крестовоздвиженском храме обители освятил икону преподобного Антония Печерского, которая доставлена на Святую Гору, а также иконы Антония и Феодосия Печерских и новопрославленного преподобного Вассиана. Святой образ основателя Печерского монастыря принесут в храм, который и будет освящен в честь преподобного Антония предположительно на том месте, где первоначальник русского монашества начал нести свое иноческое послушание.

Затем делегация УПЦ вернется с иконой прп. Антония в Киев, где будут совершены торжества в честь Крещения Руси.