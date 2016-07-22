Центр информации УПЦ открыл аккредитацию журналистов на праздничные мероприятия 24-28 июля по случаю Дня крещения Киевской Руси

Центр информации Украинской Православной Церкви открыл аккредитацию журналистов центральных и региональных СМИ на праздничные мероприятия 24-28 июля в Киеве по случаю Дня крещения Киевской Руси и 1000-летия Древнерусского монашества на Святой Горе Афон.

Аккредитация продлится до 25 июля, 21.00, после чего списки для получения пропуска на события, будут закрыты.

Аккредитованные СМИ получат специальные пропуски и оперативную информацию со всеми подробностями о событиях, времени и месте проведения мероприятий.

24 июля в 08.15 в Киево-Печерской лавре состоится брифинг с афонскими монахами и встреча уникальной иконы "Благословение Святой Горы Афон" с изображением Богородицы и святых угодников, жизнь которых связана с Украиной. В Украину с Афона икону доставит официальная делегация УПЦ.

Также в этот день в 16.00 в Трапезном храме Киево-Печерской лавры состоится открытие международной фотовыставки об истории Святой Горы «Путешествие на Афон» с презентацией тематических книжных изданий. Во время открытия фотовыставки будут звучать афонские песнопения в византийской традиции.

27 июля в 12.30 на Европейской площади столицы состоится торжественная встреча двух крестных ходов с Востока и Запада Украины, которые возглавят наместники лавр. Вместе они отправятся на Владимирскую горку.

В то же время, в 12.30, на Владимирской горке начнется брифинг для аккредитованных представителей СМИ.

В 13.00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий в сослужении представителей Поместных Церквей мира. В торжествах примут участие представители государственной власти и правительства Украины.

В 13.30 начнется многотысячный крестный ход с чудотворными иконами от Владимирской горки - в Киево-Печерскую лавру. Во время Крестного хода Блаженнейший сделает небольшую остановку (подробности - аккредитованной прессе).

Центр информации УПЦ, обращая внимание на опыт прошлого года, просит телеканалы и информационные агентства, по возможности, аккредитовать на события 27 июля две съемочные группы. Одна съемочная группа может остаться на Европейской площади и увидеть события, которые будут происходить здесь в 12.20-12.40 и в 14.00-14.20. Другая - сможет попасть на брифинг и снять молебен на Владимирской горке.

Из-за большого количества людей в прошлом году СМИ, которые были на Владимирской горке, пытались, но не успели попасть на улицу Грушевского - к месту гибели активистов Майдана, где Предстоятель УПЦ возложил цветы и совершил панихиду.

27 июля в 17.00 возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение. Также планируется брифинг наместников трех лавр Украины, о котором аккредитованным СМИ будет сообщено дополнительно.

28 июля в 08.15 в Киево-Печерской лавре начнется брифинг по случаю Дня крещения Киевской Руси и прославления преподобного Иоанна Вишенского - известного украинского писателя, который 40 лет подвизался на Афоне.

В 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия.

Аккредитация СМИ обязательна. Заявку направлять по адресу church.information.center@gmail.com и сообщать об отправке по телефонам (066) 095 14 76 или (068) 876 50 96.

Аккредитация проводится до 25 июля, 21.00. Заявка должна содержать следующую информацию: ФИО представителя СМИ (без сокращений), его должность, контактный телефон, электронный адрес, название события, на которое происходит аккредитация.

Вниманию журналистов! На праздничных мероприятиях при себе обязательно иметь пропуск, паспорт и удостоверение редакции, от которой аккредитовано лицо.

Аккредитованные журналисты смогут получить пропуски с пометкой "Пресса" 25 июля с 10 до 21 часов в Киево-Печерской лавре, корпус 70-А.

Для получения пропуска нужно предъявить журналистское удостоверение СМИ и паспорт.