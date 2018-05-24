Храм преподобного Сергия Радонежского на Соломенке: настоятель – о церкви и о святом

В уютном уголке киевской Соломенки, посреди тенистого парка, вырос православный храмовый комплекс. Его главная церковь посвящена преподобному Сергию Радонежскому. 18 июля церковная община отметила престольный праздник – обретение мощей великого святого.

О празднике, о святом Сергии и о храме в его честь Центру информации УПЦ рассказал настоятель – благочинный Соломенского благочиния Киева протоиерей Ярослав Шовкеник.

О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ

– Будущий святой родился 3 мая (по старому стилю) 1314 года в селе Варницы под Ростовом в боярской семье. Его родители, Кирилл и Мария, отличались благочестием. Ребенок был избран Богом еще до своего рождения. Житие преподобного рассказывает, как однажды в церкви во время Божественной Литургии он трижды громко воскликнул во чреве матери.

Родившегося младенца назвали Варфоломеем. С первых дней жизни он не принимал материнского молока по средам и пятницам, а также и в другие дни, если Мария употребляла в пищу мясо.

Когда Варфоломею было семь лет, его отдали учиться, но мальчику никак не удавалось освоить грамоту. Он стал молить Бога о помощи. Как-то Варфоломей встретил в поле незнакомого монаха-старца и рассказал ему о своей беде. Инок предсказал отроку, что в учебе он превзойдет своих братьев и сверстников. Он дал Варфоломею частицу просфоры «в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания». Посетив дом Варфоломея, старец сказал Кириллу и Марии, что их сын будет «велик пред Богом и людьми» и станет «избранной обителью Святого Духа». С тех пор Варфоломей стал легко усваивать книжную премудрость. Он усердно молился, не пропускал богослужений в церкви и строго постился.

Примерно в 1328 году семья переехала в селение Радонеж. Кирилл и Мария незадолго до смерти приняли схиму. Овдовевший старший брат Варфоломея Стефан также стал монахом.

Похоронив родителей, Варфоломей со Стефаном поселились в лесу, в 10 – 12 верстах от Радонежа. Братья построили келию и небольшую церковь во Имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей пустыннической жизни, Стефан оставил брата и перешел в монастырь. А Варфоломей в 1337 году принял постриг с именем святого мученика Сергия. Он вел строгую подвижническую жизнь, преодолевая искушения и нападения бесов. К Сергию стали приходить другие иноки, которые пожелали стать его учениками. Вскоре братство насчитывало уже 12 монахов. Так образовался монастырь, из которого в будущем выросла Троице-Сергиева Лавра.

Сергий трудился больше всех: строил келии, рубил дрова, носил воду, шил одежду, пек хлеб, готовил пищу. Труд он сочетал с молитвой, бдением и постом. Нередко монастырь переживал лишения, но по молитвам преподобного Сергия благотворители приносили все необходимое.

Иноки упросили святого принять игуменство над обителью. В 1354 году епископ Волынский Афанасий посвятил его в иеромонаха и возвел в сан игумена.

Константинопольский патриарх Филофей прислал преподобному благословенную грамоту на введение в монастыре общежительного устава. Но монахи стали роптать на строгость нового порядка, и святой Сергий покинул обитель. На реке Киржач он основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Тем временем иноки Троицкой обители стали просить митрополита Алексия, чтобы он возвратил святого. Преподобный Сергий повиновался святителю и вернулся, оставив игуменом Киржачского монастыря своего ученика, преподобного Романа.

Святой Сергий удостоился от Бога дара чудотворений. По его молитвам многие люди получали исцеление от болезней. Однажды он воскресил мальчика, умершего по пути в обитель.

Насельники монастыря неоднократно становились свидетелями общения преподобного с Горним миром. Архимандрит Симон, который оставил пост настоятеля одного из смоленских монастырей, чтобы стать простым послушником у святого Сергия, сподобился созерцать вместе с ним чудесное видение: поздним вечером все вокруг осиял необыкновенный свет, келию окружило множество прекрасных птиц и голос с неба сказал, что так же умножится число учеников преподобного. Блаженный старец Исаакий Молчальник, взявший на себя подвиг безмолвия, однажды заговорил, чтобы рассказать, как виденный им Ангел сослужил в алтаре святому Сергию во время Божественной Литургии. А екклисиарх Симон увидел, как небесный огонь сошел на Святые Тайны и преподобный Сергий «причастился огня неопально».

Как-то ночью во время молитвы святому Сергию и его ученику, преподобному Михею, явилась Сама Пресвятая Богородица в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова. Она обещала всегда покровительствовать обители преподобного Сергия – и при его жизни, и после того, как он уйдет к Богу.

Митрополит Алексий на склоне лет просил святого игумена стать его преемником, но Сергий смиренно отказался.

Это было время княжеской междоусобицы. Святой Сергий всеми силами старался примирить враждующих властителей. И князья внимали голосу почитаемого старца.

В 1380 году великий князь Димитрий Донской выступил со своим войском против татарских полчищ. Перед сражением он пришел к преподобному Сергию за благословением. Святой предсказал ему победу. Он благословил двух монахов-схимников из своей обители – Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю) – идти на битву. 8 (21) сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, войско Димитрия Донского разбило врага на Куликовом поле, положив начало освобождения Руси от татарского ига.

Святой Сергий предсказал свою кончину за полгода. Он благословил на игуменство в Троицком монастыре своего ученика – преподобного Никона. Скончался великий святой 25 сентября (8 октября) 1392 года. Народ именовал его «игуменом Русской земли». Четвертая часть всех монастырей Северо-Восточной Руси была основана святым Сергием Радонежским, его учениками и учениками его учеников. Заложенные им традиции монашеской жизни и благочестия пронизывают всю дальнейшую историю Церкви на Руси.

Мощи преподобного Сергия были обретены еще при игуменстве Никона – 5 (18) июля 1422 года. Но прежде Троицкой обители пришлось пережить драматические события. В 1408 году татарская орда Едигея опустошила и сожгла монастырь. Иноки укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью основателя обители. В ночном видении накануне татарского набега святой Сергий известил Никона о будущих испытаниях, но предупредил, что они будут непродолжительными, и Троицкая обитель, возродившись, еще более возвысится.

Пред началом строительства в монастыре нового храма во имя Живоначальной Троицы (на месте прежнего, деревянного) преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел передать игумену и братии его слова: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?». При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского князя Юрия святые мощи были взяты из земли в том месте, где копали фундамент для нового собора. Все увидели, что не только тело, но и одежда святого были нетленны, хотя вокруг гроба действительно стояла вода. Мощи положили в деревянной Троицкой церкви. А в 1426 году они были перенесены в новый каменный Троицкий собор, где и пребывают до сих пор.

О ХРАМЕ

– Строительство в Киеве храмового комплекса в честь преподобного Сергия Радонежского началось по совместной инициативе архимандрита Филарета (Кучерова) (ныне епископа Львовского и Галицкого) и моей. В 2002 году по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира я был назначен главой Приходского совета новообразованной парафии.

Служить начинали во временной церкви-палатке, подаренной командованием воинской части №3030. В июле 2003 года Блаженнейший владыка освятил первый камень и крест на месте будущего строительства храма, посвященного преподобному Сергию Радонежскому. Сразу после освящения началось проектирование храмового комплекса, в который входит главный храм святого Сергия с нижним приделом в честь благоверного князя Александра Невского, храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», здание воскресной школы и корпус социальной помощи.

С августа 2003 по август 2007 года происходил затяжной процесс оформления и согласования всей необходимой проектной и разрешительной документации. В сентябре 2007 года были проведены общественные слушания, и сразу после них началось строительство храмового комплекса.

Это были времена нелегких испытаний. Приходилось сталкиваться с рейдерами. Забор вокруг стройки поджигали в нескольких местах.

Летом 2008 года, параллельно с возведением главного храма, начали строить деревянную церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В ночь на 15 июня, под праздник Святой Троицы, злоумышленники подожгли храм, но Господь его сохранил – обгорела лишь внутренняя часть левой стены.

Первая Литургия в этой церкви была совершена 8 октября 2008 года, в престольный праздник прихода – День памяти святого Сергия Радонежского. В следующем году в праздник обретения мощей преподобного храм освятил Блаженнейший Митрополит Владимир. А еще через три года в этот день Предстоятель УПЦ освятил кресты для храма святого Сергия.

Настоятелем прихода с 2008 года был архимандрит Филарет. В 2011 году он стал епископом, а я был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем. Владыка Филарет остался Почетным настоятелем прихода.

На сегодняшний день строительство храмового комплекса заканчивается. Отделочные работы ведутся снаружи главного храма и в его верхнем приделе.

В прошлом году 12 сентября начали служить в приделе святого Александра Невского. Теперь там совершаются воскресные и праздничные Литургии и всенощные бдения накануне воскресных дней.

Там же, в нижнем храме, обустроили баптистерий, размеры которого позволяют совершать Таинство Крещения с полным погружением и крестить не только младенцев, но и взрослых.

В ходе строительства мы всеми силами старались сохранить на территории комплекса деревья. Приходилось даже использовать специальные краны, которые при работе не требуют много места. Сейчас поддерживаем чистоту и порядок не только на нашей территории, но и в парке, который ее окружает. Для этого периодически проводим субботники.

Осенью 2009 года начала работать воскресная школа. Вначале занятия проходили в приспособленном под класс вагончике и в деревянном храме. Потом школа получила новое здание с просторными классными комнатами. Уроки проводят священники и учителя с высшим богословским и педагогическим образованием. Сегодня в школе учатся около 100 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Они разделены на шесть классов по 15 – 20 учеников в каждом.

В первом классе занимаются дети дошкольного возраста. Они познают Божий мир в основном через ролевые игры. Учитель прививает детям навыки правильного поведения в школьных условиях. Важное место занимают уроки рукоделия.

Во втором классе обучаются дети 7 – 8 лет. С ними проводят викторины, игры на развитие логики и образного мышления. Коллективные игры способствуют укреплению дружбы и развитию чувства ответственности.

Третий класс – это дети 9 – 11 лет. Уроки с ними, как правило, проводятся в форме бесед со священником и просмотра видеоматериалов. При помощи тематических фильмов дети изучают православный катехизис и знакомятся с библейской историей Ветхого и Нового Завета.

Изучение Закона Божия продолжается в четвертом классе (возраст – от 12 до 14 лет). При этом разговор с детьми на духовные темы часто переплетается с обсуждением открытий в области истории и естественных наук.

Пятый класс, или группу пономарей, посещают ученики, несущие алтарное послушание в нашем приходе или только готовящиеся стать пономарями. Это требует более глубоких знаний в области литургического богословия, поэтому в группе изучают последование богослужений, основы церковного чтения и многое другое.

На протяжении года в воскресной школе проводятся детские праздники и утренники, творческие выставки и конкурсы, встречи с интересными людьми. В летнее время ученики и их родители ездят на экскурсии и в паломничества.

Также юные прихожане в возрасте от 7 до 14 лет поют в детском хоре.

А «взрослый» хор под руководством регента Рафаила Гасанова, кроме участия в богослужениях, успешно выступает на различных фестивалях и концертах духовной музыки. Он неоднократно становился победителем Всеукраинского фестиваля-конкурса «Пентикостия». В нынешнем году коллектив участвовал в Пасхальном хоровом концерте VIII Международной Пасхальной Ассамблеи в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

В 2014 году к 700-летию со Дня рождения преподобного Сергия Радонежского был выпущен диск духовных песнопений, записанный нашим хором. На диске представлены 13 произведений известных авторов.

Божественная Литургия совершается в нашем приходе в воскресенье, субботу и в праздники в 9.00. Вечерние богослужения и всенощные бдения начинаются в 17.00. В субботу после Литургии – панихида. С воскресенье в 17.00 служится молебен с акафистом преподобному Сергию Радонежскому. В среду – акафист перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (нараспев). В будни в 13.00 совершаются молебны на различную потребу.

Адрес храмового комплекса: 03087, г. Киев, ул. Уманская, 14.

Телефон: (044)2420727.

Добраться к нам можно от метро «Шулявская» троллейбусами №№ 21, 22, 42 (до остановки «Караваевы дачи»), от метро «Лукьяновская» троллейбусом №19 и от метро «Университет» троллейбусом №17 (до остановки «Улица Козицкого»).

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива прихода.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.