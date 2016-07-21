Делегация УПЦ привезет с Афона икону "Благословение Святой Горы Афон", написанную для Украины

Официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с Предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Онуфрием сегодня, 21 июля, отправилась на Святую Гору Афон.

Как рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), визит делегации на Афон приурочен к празднованию 1000-летия древнерусского монашества на Святой Горе Афон, сообщает Центр информации УПЦ.

«На Афоне будет освящен храм в честь преподобного Антония Печерского в скиту Ксилургу Пантелеимонового монастыря. Это самое древнее место, где жили монахи Киевской Руси. Вероятнее всего, преподобный Антоний именно там и подвизался. В Киеве он построил Успенский собор, а в Ксилургу был Успенский храм. Ученые и историки утверждают, что существует такая связь», - рассказал митрополит Антоний.

Также управляющий делами УПЦ сообщил о том, что на Афоне будет освящена икона, которая написана в честь 1000-летия древнерусского монашества на Святой Горе.

«Икона «Благословение Святой Горы Афон» написана для Украины. В центре иконы - изображение Афонской Божией Матери. Также изображены подвижники благочестия из Украины, которые много лет подвизались на Афоне и были прославлены в лике святых. На иконе изображен Пантелеимонов монастырь на Святой Горе, скит Ксилургу и Киево-Печерская лавра. В икону будут вложены частицы мощей святых», - рассказал митрополит Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, утром, 24 июля, официальная делегация УПЦ доставит икону в столицу Украины, чтобы тысячи верующих смогли поклониться святыне. Торжественная встреча иконы состоится в Киево-Печерской лавре около 08.30. После чего на площади перед Успенским собором будет совершена Божественная литургия.