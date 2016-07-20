УПЦ причислила к лику святых известного украинского писателя

Украинская Православная Церковь сегодня, 20 июля, на заседании Священного Синода приняла решение о прославлении известного украинского писателя-полемиста, афонского подвижника преподобного Иоанна (Вишенского).

Как рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), чин прославления Иоанна (Вишенского) состоится 28 июля во время литургии на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, сообщает Центр информации УПЦ.

"Преподобный Иоанн (Вишенский) 40 лет подвизался на Афоне и известен всем нам по школьной программе как выдающий писатель-апологет. Такие писатели как Иван Франко, Пантелеймон Кулиш очень высоко ценили его работы, и считали его одним из самых выдающихся писателей-апологетов XVII века. Сохранилось 16 посланий преподобного Иоанна (Вишенского), которые он писал с Афона, поддерживая своих православных соотечественников", - рассказал митрополит Антоний.

Также управляющий делами УПЦ отметил, что Иоанн Вишенский жил в тяжелый период для православных, которые в то время находились под католической властью Речи Посполитой.

"Его послания были направлены на то, чтобы сохранить чистоту веры и поддержать православных людей Украины. Эта канонизация очень важна именно в наше время, когда необходимо объединяться и строить свое будущее на основе тех духовных стимулов, которые существуют на генетическом уровне у украинцев", - отметил митрополит Антоний.

Также Священный Синод УПЦ принял решение о прославлении в лике святых киевского святителя митрополита Иоанникия (Руднева), мощи которого хранятся в Киево-Печерской лавре.

Празднование памяти преподобного Иоанна Святогорца (Вишинского) Священным Синодом УПЦ установлено 29 июля по новому стилю, а святителя Иоанникия (Руднева), митрополита Киевского и Галицкого - 20 июня по новому стилю, в день его преставления.

*** Афонский старец Иоанн (Вишенский) родился в городе Судовая Вишня в Галиции (территория современной Львовской области). Точная дата его рождения неизвестна, однако исследователи называют период между 1533 – 1550 гг. Старец был из местного шляхетского рода Вишенских и имел неплохое начальное образование.

На Святой Горе Афон Иоанн (Вишенский) подвизался в Русике – старинном древнерусском монастыре святого Пантелеимона и действовавшем при нем ските Ксилургу. В 1596 году на Афон старцу Иоанну пишет письмо патриарх Александрийский свт. Мелетий I (Пигас, 1549-1601), который призывает его вступить в полемику с униатами. Ответом на обращение патриарха стали полемические послания старца Иоанна, в которых он обличает епископат и духовенство, отступившее от православия после событий Брестской унии. До наших дней сохранилось 16 таких произведений, которые положили начало полемическому направлению в украинской литературе.

После нескольких лет переписки, около 1604 года Вишенский возвращается в Украину. Здесь он реформирует ряд галицко-волынских монастырей и переводит их на афонский устав, с тем, чтобы в условиях противостояния унии они стали духовно-культурными центрами православия.

Около 1607 года Иоанн (Вишенский) возвращается на Афон, где уединяется в пещере преподобного Косьмы Зографского.

Точная дата преставления Иоанна (Вишенского) не установлена, но историки полагают, что старец отошел ко Господу в пещерном затворе между 1620-ми – 1630-ми годами.