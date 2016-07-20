Состоялось заседание Священного Синода УПЦ (+Журнали) (укр.)

У Києво-Печерській Лаврі відбулось чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Перед початком роботи Синоду його члени помолилися за Божественною літургією в Аннозачатіївському храмі Києво-Печерської Лаври.

Журнали засідання Священного Синоду Української Православної Церкви від 20 липня 2016 року

20 липня 2016 року, на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 24

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про Всеукраїнський хресний хід — ходу миру, любові та молитви за Україну, який проходить з 3 по 27 липня 2016 року.

Довідка:

З благословення Предстоятеля Української Православної ЦерквиБлаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія,з 3 липня зі Свято-Успенської Святогірської Лаври на сході України та з 9 липня зі Свято-Успенської Почаївської Лаври на заході України, розпочався багатотисячний Всеукраїнський хресний хід з молитвою за Україну. Хресні ходи, якісупроводжують одні з найбільш шанованих чудотворних ікон Божої Матері — «Почаївська» та «Святогірська», проходятьпо території Донецької, Харківської, Полтавської, Черкаської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, Житомирської та Київської областей.

27 липня, напередодні святкування дня Хрещення Київської Русі та пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, хресні ходи зустрінуться у м. Києві на Володимирській гірці, звідки, після традиційного щорічного молебню, разом попрямують до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, де будуть звершені урочисті Богослужіння.

28 липня на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври відбудеться урочиста Божественна літургія.

УХВАЛИЛИ:

1. Подякувати всім Преосвященним архієреям, духовенству та мирянам Української Православної Церкви, хто долучився до організації Всеукраїнського хресного ходу за мир в Україні.

2. Закликати усіх вірян Української Православної Церкви до участі у Всеукраїнському хресному ході, а також посилити свої молитви за мир, єдність та любов в Україні.

3. Наголосити на недопустимості використання під час Всеукраїнського хресного ходу будь-яких політичних гасел та атрибутики.

4. Запросити Президента України П.О. Порошенка, Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана, Голову Верховної Ради України А.В. Парубія та Голову Київської міської державної адміністрації В.В. Кличка до участі у молебні на Володимирській гірці, Хресній ході 27 липня 2016 року в м. Києві та інших святкових заходах з нагоди дня Хрещення Київської Русі.

5. Запросити глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні для участі у молебні на Володимирській гірці та інших святкуваннях з нагоди дня Хрещення Київської Русі.

Ж У Р Н А Л № 25

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія щодо ситуації, яка склалась у зв’язку з не реєстрацією Міністерством культури України статутів релігійних організацій Української Православної Церкви.

Довідка:

З грудня 2014 по травень 2015 року до Міністерства культури України були подані на реєстрацію тринадцять статутів релігійних організацій Української Православної Церкви: 3 статути єпархіальних управлінь; 2 статути синодальних відділів; 8 статутів монастирів. Усні зауваження представників Мінкультури до статутів були враховані та усунені в строк до 15 липня 2015 року.

13 серпня 2015 року з Міністерства культури України надійшло два листи датовані 16 квітня 2015 року № 334/18-15. У вказаних листах повідомлялось, що статути сімох установ УПЦ винесені на розгляд Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій при Міністерстві культури України, засідання якої заплановано на 28 квітня 2015 року. Після цього жодних листів чи зауважень не надходило, а на неодноразові звернення повідомлялось, що статути перебувають або на розгляді Експертної ради, або на підписі у керівництва.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» орган, який здійснює реєстрацію, в місячний термін розглядає заяву, статут (положення) релігійної організації і приймає відповідне рішення. В окремих випадках рішення про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій приймається у тримісячний термін.

У зв’язку іззакінченням всіх строків необхідних для реєстрації, Українська Православна Церква змушена була привернути увагу суспільства до порушення законодавства з боку Міністерства культури та проблеми не реєстрації статутів, про що було повідомлено на прес-конференції 25 березня 2016 року. Після чого представники Мінкультури публічно заявили, що статути релігійних організацій УПЦ не реєструються, так як не відповідають законодавству. Неодноразові прохання надати документи із зауваженнями до статутів УПЦ ігнорувались.

6 квітня 2016 року відбулась зустріч із представниками Мінкультури (А.В. Юрашем, Л.Д. Владиченко, І.В. Папаяні), під час якої вони зобов’язались надати письмові зауваження до статутів релігійних організацій УПЦ.

8 квітня 2016 року під час зустрічі в Департаменті у справах релігій та національностей представнику Української Православної Церкви були надані роздруковані матеріали на 13-ти аркушах, які представники Мінкультури назвали «зауваженнями до статутів». Проте, у зазначених матеріалах були відсутні будь-які ознаки документа, а також відсутній підпис посадової особи, що відповідає за зміст документу. Оформити зазначені матеріали як документ, Директор Департаменту у справах релігій та національностей А.В. Юраш відмовився.

У зв’язку з цим, на адресу Міністра культури України був надісланий лист з проханням, у випадку наявності зауважень до статутів релігійних організацій УПЦ, оформити та надіслати такі, відповідно до вимог Інструкції з діловодства в апараті Міністерства культури України та законодавства України.

16 червня 2016 року на адресу УПЦ надійшов лист від 16.06.2016 №18/18-16 із запрошенням взяти участь у зустрічі-нараді для обговорення ситуації та одночасно повідомлялось, що 25.05.2016 на нараді за участю членів Експертної ради ухвалено рішення про повернення статутів релігійних організацій УПЦ на доопрацювання.

У відповідь було повідомлено, що будь-які зустрічі за відсутності офіційних письмових зауважень до статутів є передчасними, непродуктивними і такими, що затягують процедуру реєстрації статутів, які уже і так більше року перебувають на реєстрації. Відповідно до законодавства процедура реєстрації статутів не передбачає необхідності проведення зустрічей та нарад. Таким чином, представники Мінкультури ініціювали зустрічі з метою затягнути час та імітувати видимість роботи із реєстрації статутів, тим самим виправдовуючись за порушення строків реєстрації.

В результаті чого, 29 червня 2016 року на адресу УПЦ надійшли листи від 02.06.2016: №474/18-16 із зауваженнями до статутів єпархій та №476/18-16 із зауваженнями до статутів монастирів. Разом із зазначеними листами повернуті пакети документів для реєстрації і статути двох єпархій і вісьмох монастирів з формулюванням «на доопрацювання».

Запропоновані зауваження до статутів, не враховують традиції та внутрішні настанови Православної Церкви, суперечать вже зареєстрованим статутам та не мають правового обґрунтування.

Відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», повернення статуту релігійної організації на доопрацювання органом, що здійснює реєстрацію статуту, є незаконним. Так як положення цього Закону чітко визначають, які рішення приймаються при здійсненні реєстрації статутів.

Утримування статутів на реєстрації більше встановленого законом строку є порушенням закону. А статути перебували на реєстрації від одного до півтора року. На сьогоднішній день у Мінкультури знаходиться статут Управління Львівської єпархії УПЦ, який був поданий на реєстрацію ще у грудні 2014 року. Таким чином, не реєстрація статутів призвела до порушення прав релігійних організацій Української Православної Церкви, в результаті чого вони позбавлені можливості повноцінно здійснювати свою статутну діяльність.

УХВАЛИЛИ:

Звернутись до Прем`єр-міністра України В.Б. Гройсмана з приводу упередженого і необ’єктивного ставлення Міністерства культури України до Української Православної Церкви, що має наслідком порушення прав релігійних організацій УПЦ.

Ж У Р Н А Л № 26

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Дніпродзержинського і Царичанського Володимира про зміну назви Дніпродзержинської єпархії Української Православної Церкви та титулу єпархіального архієрея на «Кам’янський і Царичанський» і внесення відповідних змін до Статуту Управління Дніпродзержинської єпархії.

Довідка:

19 травня 2016 року Верховна Рада України прийняла Постанову №4085 від 17.02.2016 щодо перейменування окремих населених пунктів та районів, відповідно до якої м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області перейменоване на м. Кам’янське.

УХВАЛИЛИ:

Благословити:

1) змінити назву єпархії з Дніпродзержинська єпархія Української Православної Церкви на Кам’янська єпархія Української Православної Церкви.

2) змінити титул єпархіального архієрея з «Дніпродзержинський і Царичанський» на «Кам’янський і Царичанський».

3) прийняти відповідні зміни та доповнення до Статуту Управління Дніпродзержинської єпархії Української Православної Церкви і змінити назву «Управління Дніпродзержинської єпархії Української Православної Церкви» на «Управління Кам’янської єпархії Української Православної Церкви».

Ж У Р Н А Л № 27

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про затвердження ескізу ювілейної медалі І та ІІ ступенів Криворізької єпархії Української Православної Церкви на честь священномучеників Онуфрія (Гагалюка) та Порфирія (Гулевича), перших єпископів Криворізьких.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити ескіз ювілейної медалі І та ІІ ступенів Криворізької єпархії Української Православної Церкви на честь священномучеників Онуфрія (Гагалюка) та Порфирія (Гулевича), перших єпископів Криворізьких.

Ж У Р Н А Л № 28

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Ірпінського Климента, вікарія Київської Митрополії, голови Календарної комісії Української Православної Церкви щодо видання Церковних календарів єпархіями Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

Видання Церковних календарів єпархіями Української Православної Церкви можливе лише після погодження їхнього змісту Календарною комісією Української Православної Церкви, про що має свідчити відповідний запис на титульній сторінці Церковного календаря.

Ж У Р Н А Л № 29

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Комісії по канонізації святих при Священному Синоді Української Православної Церкви, про причислення до лику святих монаха Іоанна Святогорця (Вишенського) (+ бл. 1621-1633) та внесення імені святого в місяцеслов Української Православної Церкви.

Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування монаха Іоанна Святогорця (Вишенського) —

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити причислення до лику святих монаха Іоанна Святогорця (Вишенського).

2. Затвердити іконописне зображення Святого.

3. Затвердити представлені проекти тропаря і кондака Святому.

4. Благословити внесення імені преподобного Іоанна Святогорця (Вишенського) в місяцеслов Української Православної Церкви з встановленням дня пам’яті 16 / 29 липня (старий / новий стиль).

5. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

6. Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ.

Ж У Р Н А Л № 30

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Комісії по канонізації святих при Священному Синоді Української Православної Церкви, про причислення до лику місцевошанованих святих Київської єпархії митрополита Київського і Галицького Іоаннікія (Руднєва) (+1900).

Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування митрополита Київського і Галицького Іоаннікія (Руднєва) —

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Київської єпархії митрополита Київського і Галицького Іоаннікія (Руднєва).

2. Затвердити іконописне зображення Святого.

3. Затвердити представлені проекти тропаря і кондака Святому.

4. Пам’ять святителя Іоаннікія (Руднєва), митрополита Київського і Галицького звершувати 7/20 червня (старий / новий стиль), в день його преставлення.

5. Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ.

Ж У Р Н А Л № 31

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія про утворення жіночого монастиря на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці Рівненської єпархії Української Православної Церкви (с. Андрусіїв Гощанського району Рівненської області).

УХВАЛИЛИ:

Благословити:

1) утворити жіночий монастир на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці Рівненської єпархії Української Православної Церкви (с. Андрусіїв Гощанського району Рівненської області).

2) прийняти та зареєструвати Статут жіночого монастиря на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці Рівненської єпархії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 32

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря про звільнення з посади намісника (ігумена) Космо-Даміанівського чоловічого монастиря Сімферопольської єпархії Української Православної Церкви (м. Алушта АР Крим) архімандрита Маркела (Місюри) та призначення на цю посаду ієромонаха Амфілохія (Осоченка) з возведенням у сан архімандрита.

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити архімандрита Маркела (Місюру) з посади намісника (ігумена) Космо-Даміанівського чоловічого монастиря Сімферопольської єпархії Української Православної Церкви (м. Алушта АР Крим).

2. Призначити ієромонаха Амфілохія (Осоченка) на посаду намісника (ігумена) Космо-Даміанівського чоловічого монастиря Сімферопольської єпархії Української Православної Церкви (м. Алушта АР Крим) з возведенням у сан архімандрита.

Ж У Р Н А Л № 33

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Запорізького і Мелітопольського Луки про призначення монахині Неоніли (Кравчун) на посаду настоятельки Свято-Єлизаветинського жіночого монастиря Запорізької єпархії Української Православної Церкви (смт Комишуваха Оріхівського району Запорізької області) з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

УХВАЛИЛИ:

Призначити монахиню Неонілу (Кравчун) на посаду настоятельки Свято-Єлизаветинського жіночого монастиря Запорізької єпархії Української Православної Церкви (смт Комишуваха Оріхівського району Запорізької області) з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

Ж У Р Н А Л № 34

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про призначення вікарного єпископа Київської Митрополії.

УХВАЛИЛИ:

1. Єпископом Іванківським, вікарієм Київської Митрополії бути архімандриту Кассіану (Шостаку), наміснику Свято-Архангело-Михайлівського Звіринецького чоловічого монастиря.

2. Місце наречення і хіротонії архімандрита Кассіана (Шостака) у єпископа залишити на розсуд Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Про що надіслати відповідний Указ.

+ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ

Члени Священного Синоду:

+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

+ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

+ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ І ГОРОДОЦЬКИЙ

+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

+ПЛАТОН, МИТРОПОЛИТ ФЕОДОСІЙСЬКИЙ І КЕРЧЕНСЬКИЙ

+ВІССАРІОН, МИТРОПОЛИТ ОВРУЦЬКИЙ І КОРОСТЕНСЬКИЙ

+ВОЛОДИМИР, АРХІЄПИСКОПДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ І ЦАРИЧАНСЬКИЙ

+АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ