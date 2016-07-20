Наместник Зверинецкого монастыря в Киеве станет епископом

В Украинской Православной Церкви избрали нового епископа.

Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось 20 июня в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, принял решение об избрании нового епископа (Журнал № 34), сообщает Синодальный Информационно-Просветительский Отдел Упц.

Им станет наместник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря в Киеве архимандрит Кассиан (Шостак).

Ему определено быть епископом Иванковским, викарием Киевской Митрополии. Место и время наречения и хиротонии архимандрита Кассиана (Шостака) во епископа Иванковского Священный Синод оставил на усмотрение Предстоятеля Украинской Православной Церкви.