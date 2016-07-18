УПЦ позаботится об уникальной семье из Одессы

Одесская епархия Украинской Православной Церкви возьмет под свою опеку семью Кобелецких, в которой 24 июня появилось на свет сразу пятеро детей: три мальчика и две девочки.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава отдела по благотворительности и социальному служению Одесской епархии протоиерей Павел Полещук.

В частности, спустя несколько дней после родов, протоиерей Павел Полещук посетил в больнице маму пятерни Оксану Кобелецкую, чтобы узнать о потребностях семейства.

«Целью визита, во-первых, было поздравить Оксану с таким замечательным событием, а, во-вторых, узнать в какой существенной помощи нуждается семья, чтобы те подарки, которые мы приобретем от имени епархии, были действительно нужными. Пообщавшись, мы решили, что это будут две детские коляски: двухместная и трехместная. Стоимость таких колясок составит 30 тысяч гривен. Кроме того, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, изъявил желание лично совершить таинство крещения всех пятерых детей. Крестить всех деток в один день будут в больнице, так как малыши еще находятся под наблюдением врачей. В этот особенный день мы и планируем вручить подарки. Дата крещения еще не выбрана, но мы определимся с родителями в ближайшее время», - пояснил протоиерей Павел Полещук.

В свою очередь Глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов добавил, что Церковь оказывает помощь многодетным семьям по всей Украине.

«Мы постоянно организовываем сборы на эти цели и стараемся помогать всем, кто к нам обращается за такой помощью. Например, несколько недель назад мы отправили в «серую зону» Луганской области холодильник для многодетной семьи, у которой семеро детей. Также в Днепропетровской области действует благотворительный фонд «Помогаем», которым руководит глава епархиального отдела по делам семьи отец Андрей Пинчук. Этот фонд активно помогает детским домам семейного типа не только в Днепропетровской области, но и по всей стране», - рассказал протоиерей Владислав Диханов.