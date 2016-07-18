Церковь благословляет участников крестного хода нести только хоругви, распятия и иконы - Митрополит Антоний

Всеукраинский крестный ход, который начался на востоке и западе нашей страны, это соединение духовного и физического труда, ради мира и единства Украины, а не площадка для политических провокаций.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Этот крестный ход начался с надеждой на обретение долгожданного мира в Украине. Ведь наша страна, истощенная войной, ненавистью, кровопролитием, как никогда нуждается в мире. Именно поэтому и был организован такой масштабный крестный ход, призванный объединить страну от запада до востока, от севера до юга. Это единственная его цель. Если пообщаться с паломниками, то выяснится, что для того, чтобы выйти с крестным ходом из Свято-Успенской Почаевской лавры, приехали люди из Донецкой и Луганской области. А православные, например, Винницкой и Ровенской областей идут с верующими Донбасса из Святогорской лавры. Разве это не показатель того, что люди хотят жить в согласии друг с другом? Те же силы, которые тщетно пытаются найти здесь политическую составляющую, должны помнить, что Церковь - это не политический институт», - сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ призвал участников крестного хода не поддаваться на провокации, не использовать политические лозунги и атрибутику.

«Традиционно крестные хода всегда сопровождают особо почитаемые православные святыни: чудотворные иконы, мощи святых. Также благословляется нести хоругви и распятия. Но совершенно очевидно, что различной политической атрибутике, к какой бы партии или идее она не относилась – не место в крестном ходе. Мне хотелось бы еще раз обратиться к паломникам, которые совершают подвиг крестного хода: никому не давайте повода обвинить вас в провокациях и воздержитесь от политической идентификации. Вразумляйте ближнего своего, если он впадет в такое искушение. К сожалению, в Украине достаточно сил, которые пытаются сделать из Церкви образ врага, поэтому, не стоит давать им малейшего повода», - подчеркнул митрополит Антоний.