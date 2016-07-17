В УПЦ заявили, что не имеют отношения к митингу на Софийской с пением "Боже Царя храни"

Украинская Православная Церковь не причастна к митингу, который устроили отдельные граждане на Софиевской площади 17 июля. Об этом заявил Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

В социальных сетях стала распространяться информация о том, что 17 июля перед Софиевским собором группа граждан провела собрание, во время которого пела гимн царской России. На видео, на котором содержится в информация о том, что часть граждан держали в руках религиозную символику.

Украинская Православная Церковь не имеет никакого отношения к этому политическому мероприятию. Ни один клирик УПЦ не принимал в ней участия и не предоставлял его участникам благословение на подобные политические акции.

Следует напомнить, что Священный Синод Украинской Православной Церкви своим решением от 11 ноября 2008 года (Журнал №92) подчеркнул, что ни один крестный ход не может проходить под политическими лозунгами или быть посвящен событиям политической жизни. Поэтому недопустимым является сочетание религиозной символики и политических лозунгов, а собрание граждан под стенами Киевской Софии 17 июля ни в коем случае нельзя называть крестным ходом.

Очевидно, эта дешевая провокация была осуществлена с целью дискредитации УПЦ. Об этом свидетельствует тот факт, что провокаторы свободно себя чувствовали в центре города, позируя под фото - и видеокамерами.