В Киеве в торжествах ко дню крещения Киевской Руси примут участие афонские монахи и более 30 тысяч паломников

В Украинской Православной Церкви рассказали, как в столице отпразднуют День крещения Киевской Руси и 1000-летие древнерусского монашества на Святой Горе Афон.

Как сообщает Центр информации УПЦ, программу празднований озвучил сегодня на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре глава Синодального информационно-просветительского отдела епископ Климент (Вечеря).

В частности, он сообщил о том, что 27 июля в Киеве встретятся два крестных хода с запада и востока Украины, ожидается более 30 тысяч человек.

«В этом году крестный ход уникален, так как празднование Дня крещения Киевской Руси совпало с торжествами по случаю тысячелетнего юбилея древнерусского монашества на Святой Горе Афон. А, как известно, украинское монашество и Киево-Печерская лавра берут свои истоки от благословения Святой Горы. Поэтому 27 июля Киев встретит чудотворные иконы не только со всех уголков Украины, которые принесут с собой участники Всеукраинского крестного хода, но и святыни со Святой Горы Афон. Также в Киев прибудут и представители монастырей Афона, которые совершат молитву в Киево-Печерской лавре.

С 21 по 23 июля на Афон отправится делегация УПЦ и там, в Пантелеимоновом монастыре и скиту Ксилургу, где принял монашеский постриг преподобный Антоний Киево-Печерский, состоится торжественное богослужение. Оно будет особенным, так как Предстоятель УПЦ совершит освящение храма в честь Антония Киево-Печерского.

24 июля в Трапезном храме Киево-Печерской лавры состоится открытие фотовыставки посвященной истории Афона. Все желающие смогут увидеть уникальные фотографии Святой Горы. В этот же день пройдет концерт византийского пения, традиции которого издавна поддерживаются на Афоне», - рассказал епископ Климент.

В свою очередь директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило добавил, что возможность поклониться святыням является одной из тех движущих сил, которая сегодня мотивирует тысячи людей с запада и востока страны идти крестным ходом в столицу.

«В Украине существовала тысячелетняя традиция совершать пешие крестные ходы к святыням Киева. Наши предки считали обязанностью хотя бы раз в жизни пешком пройти через всю страну к Киево-Печерской лавре и поклониться святыням. К сожалению, во время коммунистического режима эта традиция была уничтожена. Сегодня, когда совершается традиционный в истории нашего народа крестный ход, это почему-то вызывает удивление, хотя это одна из наших религиозных традиций», - пояснил Сергей Шумило.

Глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что миссия крестного хода исключительно мирная, и к политике молитвенный подвиг верующих не имеет никакого отношения.

«Верующие УПЦ просто реализуют свое право, предусмотренное Конституцией, на мирные собрания. Но, несмотря на это некоторые политики, общественные деятели, должностные лица пытаются его политизировать и даже препятствовать крестному ходу. Это очень опасно, так как может привести к разжиганию религиозной вражды и нарушениям общественного порядка. В то же время УПЦ как никто заинтересована в поддержании порядка во время крестного хода, поэтому мы готовы взаимодействовать с правоохранителями», - резюмировал Александр Бахов.