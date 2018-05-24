Церковь Космы и Дамиана Римских: настоятель – о храме и о святых врачах

Есть особая «категория» святых угодников Божьих, которые еще при земной жизни были наделены даром врачевания. Теперь к ним обращаются в молитвах, прося исцеления от болезней. Им нередко посвящают православные храмы, основанные при медицинских учреждениях. К числу наиболее почитаемых святых врачей принадлежат мученики Косма и Дамиан Римские. Именно в их честь в первой половине 2000-х годов было решено построить церковь рядом с Киевской городской клинической больницей №8 и городским консультативно-диагностическим центром на Оболони. 14 июля у этого храма престольный праздник – день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана.

О храме и о его святых покровителях Центру информации УПЦ рассказал настоятель – благочинный Оболонского благочиния г. Киева протоиерей Владимир Терещук.

О СВЯТЫХ КОСМЕ И ДАМИАНЕ

– Братья Косма и Дамиан родились в ІІІ веке в благочестивой христианской семье. Они обучились врачебному искусству, а за праведную жизнь получили от Бога особый дар исцеления людей и животных. За свою работу братья не брали никакой платы, поэтому их назвали «врачами безмездными». Напротив, получив в наследство большое состояние, они использовали его для оказания помощи нуждающимся. Косма и Дамиан не только принимали больных дома, но и сами обходили окрестные города и селения, неся исцеление страждущим. Врачуя больных, братья объясняли, что совершают это силой Христовой и призывали людей к вере в Господа, которая ведет к исцелению и спасению души. Таким образом они многих отвратили от идолопоклонства и обратили ко Христу.

Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали Косму и Дамиана перед императором Карином. Тот послал к ним воинов, приказав схватить братьев и привести на допрос. Когда воины пришли в их селение и стали искать врачевателей, христиане убедили Косму и Дамиана спрятаться, чтобы сберечь свою жизнь ради спасения других. Не найдя братьев, воины схватили нескольких христиан из их селения и увели с собой. Узнав об этом, Косма и Дамиан догнали солдат и сдались, попросив отпустить собратьев. Заложников отпустили, а братьев в оковах повели в тюрьму. Оттуда на следующее утро их доставили на судилище, где восседал император.

Карин обвинил Косму и Дамиана в использовании волшебства для лечения больных и потребовал, чтобы братья отреклись от Бога и принесли жертву языческим идолам. Святые отказались, заявив, что идолы – не боги, и призвали императора познать Единого и Истинного Бога – Христа.

Однако Карин не внимал их словам и, угрожая пытками, продолжал настаивать на принесении жертвы истуканам.

Тогда Косма и Дамиан, исполнившись Духа Святого, воззвали к Богу, и шея императора искривилась так, что лицо его оказалось сзади. Карин не мог повернуть шею и никто не способен был ему помочь. Народ, наблюдавший за этим, стал восклицать: «Велик Бог христианский и нет другого Бога, кроме Него!». Император просил святых врачей исцелить его. Они отвечали, что Бог исцелит его по вере. Карин исповедал свою веру в Господа и попросил у Него милости. Тогда его шея выпрямилась и лицо встало на место. Император со всем народом прославил Бога, а Косму и Дамиана, одарив, отпустил.

Жители их селения и всей окрестности, услышав о произошедшем, вышли навстречу святым братьям и прославляли Христа. А Косма и Дамиан, вернувшись домой, продолжали лечить и просвещать людей светом веры.

Богу было угодно еще сильнее возвысить их чрез невинное мученичество. Избежав мучений и смерти от язычников, святые стали жертвой черной зависти известного в тех краях врача – их бывшего наставника. Он заманил Косму и Дамиана в горы якобы за лекарственными растениями, устроил так, чтобы они собирали травы отдельно друг от друга, и убил их поодиночке. Тела святых убийца, по одной версии, спрятал в колодце, по другой – бросил в реку. Это произошло в 284 году.

Святость врачей-бессребреников Космы и Дамиана была подтверждена и после их смерти многими чудесными знамениями.

О ХРАМЕ

– Замысел о возведении храма в честь святых Космы и Дамиана возле столичной горбольницы №8 и консультативно-диагностического центра первоначально появился у духовенства и монашествующих, которые обращались туда за врачебной помощью. Идею поддержал главврач восьмой больницы Анатолий Пилецкий. Для начала нам выделили заброшенное здание бывшей проходной. Оно было без окон и дверей, внутри росли деревья. Строение отремонтировали, обложили кирпичом, сделали крышу с куполом и крестом, обустроили внутри. Храм-часовня в честь святителя Спиридона Тримифунтского был открыт 25 декабря 2003 года. Первую Литургию в нем совершили через четыре месяца – 25 апреля.

14 июля 2004 года, в день памяти святых Космы и Дамиана Римских, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир освятил место под строительство большого храма в их честь.

12 июня 2009 года Предстоятель УПЦ совершил чин закладки капсулы в фундамент храма святых мучеников Космы и Дамиана. Его Блаженству сослужили архиепископы Бориспольский Антоний и Вышгородский Павел, архиереи и священники.

Сейчас строительство церкви почти завершено. С 2011 года в нижнем храме проводятся регулярные богослужения. В верхнем храме, где еще идут отделочные работы, в нынешнем году впервые отслужили Литургию в понедельник и вторник Светлой седмицы.

На престольный праздник управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил первую Литургию архиерейским чином.

Духовенство прихода традиционно продолжает окормлять горбольницу №8. Священники регулярно обходят больных. Особая духовная помощь оказывается пациентам отделения психосоматических расстройств.

При храме работает воскресная школа для детей и взрослых. Организуем паломнические поездки: наши прихожане посетили Почаевскую Лавру, поклонились святыням Чернигова, побывали на Святой горе Афон.

В нынешнем году при детско-юношеской спортшколе «Маяк» на Оболони начала действовать воскресная школа во имя преподобного Романа Сладкопевца. Занятия проходят каждое воскресенье с 14.00. Вначале дети занимаются греблей на байдарках, а затем устраиваются чаепития, во время которых священник нашего прихода Андрей Шемет проводит с ребятами беседы на духовные темы, изучение Закона Божьего. Открытие школы состоялось на Вербное воскресенье в этом году, и после Пасхи начались регулярные занятия. Сейчас там занимаются полтора десятка детей от 6 до 12 лет.

В нашем храме хранится много святынь. Это иконы с частицами мощей святых мучеников Космы и Дамиана Римских, великомученика Пантелеимона целителя, святителей Николая Мирликийского, Димитрия Ростовского, Феодосия Черниговского, Луки Крымского, Иннокентия Херсонского, всех святых Киево-Печерских, преподобных Иова и Амфилохия Почаевских, Ионы Киевского, Иоанна Затворника Святогорского, Алексия Карпаторусского.

Особым почитанием окружена частица Честного и Животворящего Креста Господня. Также в нашей церкви есть крест, освященный на Гробе Господнем.

Божественная Литургия служится в нашей церкви по субботам, воскресеньям и в праздничные дни в 8.00. Вечернее богослужение совершается в пятницу, субботу и накануне праздников в 17.00. Каждую среду в 18.00 служим акафист святым Косме и Дамиану.

Адрес храма: г. Киев, ул. Кондратюка, 8А.

Телефон: (044) 5026434.

Сайт: kosma-damian.com.ua.

Добраться до храма можно от метро «Минская» автобусом №99 или от метро «Нивки» автобусом №32. Ехать до остановки «Диагностический центр».

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива прихода.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.