Крестный ход из Почаевской лавры: люди рассказали, почему идут более 400 км в Киев

На Западной Украине из Свято-Успенской Почаевской лавры на прошлых выходных стартовал Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину. Тысячи паломников вышли из стен обители и направились в Киев, чтобы провести более 400 километров пути в молитве за мир в стране и прекращение войны на востоке, сообщает Центр информации УПЦ.

Накануне крестного хода в Почаевскую лавру съехались паломники со всех уголков Украины. Православные христиане заполонили всю территорию монастыря: кто-то живо обсуждал предстоящее событие, кто-то тихонько молился, другие брали благословение у монахов, чтобы Господь помог в пути. Желающих поучаствовать в молитвенном ходе было так много, что даже лаврская гостиница (странноприимный дом) была переполнена, и людям приходилось ночевать в Похвальном храме монастыря.

Одна из таких паломниц Евгения Царева, которая приехала в Почаев из Донецкой области.

"Я хотела выйти с крестным ходом из Святогорской лавры еще 3 июля, но просто не успела получить пропуск, чтобы пересечь линию боевых действий и вовремя приехать в монастырь. Но я даже рада, что Бог сделал так, что сегодня я нахожусь именно в Почаевской лавре, ведь я никогда здесь не была, а почувствовать эту атмосферу духовности и свое ощущение причастности к чему-то великому и нужному, думаю, полезно каждому. Просто хочется, чтобы эта война поскорее закончилась, и мы снова жили нормально. Без страха водили детей в школу и могли радоваться жизни", – рассказала одна из таких паломниц Евгения Царева, которая приехала в Почаев из Донецкой области.

Рано утром Успенский собор монастыря, где хранятся самые почитаемые святыни лавры – след Стопы Богородицы и икона Божией Матери "Почаевская", заполнился людьми. Начался молебен, по окончании которого, наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз) обратился к паломникам.

"Сила крестного хода заключается в том, чтобы потрудиться не только физически, но и духовно ради славы Божией и Его великой милости. Верим, Господь благословит нас миром и взаимопониманием, ведь для страны это очень важно. К сожалению, на востоке Украины сейчас нет мира, но мы надеемся, что потрудившись, Господь благословит нас. Именно поэтому призываю всех идти с молитвой в сердце и на устах. Пусть каждый пройдет, сколько сможет", – сказал митрополит Владимир.

После этих слов братия монастыря, а вместе с ними тысячи христиан, по устланной цветами и зеленью дороге, торжественно вышли из стен обители. Чтобы посмотреть на крестоходцев и помолиться вместе с ними, на улочки Почаева выбежали продавцы из окрестных магазинов и жители соседних домов.

Многотысячную колону паломников сопровождал автомобиль с мощной аудиосистемой на крыше. Сделано это было для того, чтобы каноны и акафисты, которые священники читали на протяжении всего крестного хода, были хорошо слышны каждому крестоходцу, ведь молитвенный ход растянулся до километра. Люди шли целыми семьями.

"В этом крестном ходе идет вся моя семья: три брата, сестра, мои дети, мама. Мы все хотим мира, поэтому мы здесь. Мы молимся за Украину, чтобы в стране царила любовь и добро", – рассказала жительница Кременца Ирина.

Во главе крестного хода священнослужители несли икону Почаевской Божией Матери.

По словам митрополита Владимира, эту чудотворную икону почитают не только православные христиане.

"Мы неоднократно замечали, что ранее, когда икону несли по Тернопольской епархии, во многих селах, где проживают неправославные люди, они все равно приходили и кланялись ей. Для нас это, конечно, радостно, ведь Божия Матерь всех нас вразумляет и благословляет", – подчеркнул наместник лавры.

Верит в силу чудотворного образа и жительница Восточной Украины Татьяна. В крестном ходу женщина везет коляску со своим малышом.

"Я решила присоединиться, потому что сама с Луганской области. Для меня очень важен этот крестный ход и очень важно спокойствие между регионами Украины. Я очень хочу, чтобы все было так, как раньше, и чтобы Украина была единой. Хочется внести и свою, пусть маленькую, но частичку труда в становление мира. Верю, что Господь услышит наши молитвы", – поделилась паломница.

Спустя два часа путешествия, паломников в дороге застал дождь, однако испортившаяся погода не лишила людей воодушевления и радостного настроения. Даже дети в колясках вели себя спокойно и не плакали.

В селе Бережцы Тернопольской области крестный ход остановился на получасовой отдых. Монахи лавры раздали паломникам просфоры, священную воду и молитвенный ход снова двинулся в путь.

Этот день крестного хода завершился остановкой паломников на ночлег в Богоявленском женском монастыре Кременца.

Напомним, что общая протяженность маршрута крестного хода из Почаевской лавры в Киев составит 438 километров.